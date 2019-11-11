ماذا قال رمضان صبحي بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في مباراة مصر وغانا؟

توج قائد المنتخب المصري الأولمبي، رمضان صبحي، بجائزة أفضل لاعب في مباراة مصر أمام غانا في كأس أفريقيا.

وكانت الجماهير المتواجدة باستاد القاهرة هتفت لرمضان صبحي بعد نهاية المباراة بعد أدائه الرائع خلال اللقاء.

وعبر رمضان صبحي عن سعادته بفوز المنتخب على غانا، مشيرا إلى أن البداية كانت غير جيدة، ولكن الفريق دخل اللقاء متأخرا ونجح في الفوز برجولة اللاعبين.

أشار صبحي إلى أن هناك بعض الأخطاء وضحت واللاعبون نجحوا في تفاديها والأمور سارت بشكل جيد حتى تحقق الفوز.

وأكد أنه سعيد بالجماهير الرائعة وردة فعل الجمهور الرائع، وتمنى أن يزيد العدد في المباريات المقبلة، وأن يمتلئ ملعب استاد القاهرة بالجماهير.

شدد على أنه في الشوط الثاني شعر اللاعبون بالخطر والرغبة في الفوز وشوقي غريب المدير الفني حفز اللاعبين بصورة رائعة وطالبهم بين الشوطين بالفوز وخطأ واحد كلف الفريق هدفا مع بداية الشوط، مشيرا إلى أن الأداء أفضل بكثير عن مباراة مالي والفريق قدم واحدة من أهم اللقاءات.

وفاز المنتخب المصري على نظيره الغاني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في لقاء الجولة الثانية من المجموعة الأولى لكأس أفريقيا تحت ٢٣ سنة والمؤهلة للأولمبياد.

وتأهل المنتخب المصري بشكل رسمي لنصف نهائي البطولة وأمامه مواجهة هامة أمام الكاميرون يوم الخميس، المقبل لحسم المركز الأول.