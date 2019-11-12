أرباح خيالية لـ"علي بابا" في يوم"العزاب"

اشترى متسوقون صينيون مكملات غذائية وأقنعة تجميل للوجه ومسحوق حليب أطفال في أكبر مهرجان تسوق في العالم، وكانت علامات تجارية مثل "لوريال" و"نستله" بين أكبر الفائزين، حسب البيانات الصادرة عن شركة "علي بابا".

حققت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة الصينية مبيعات قياسية قدرها 268.4 مليار يوان ما يعادل 38.38 مليار دولار، من خلال مهرجان التسوق السنوي المعروف بـ"يوم العزاب"، ويزيد الرقم عن ستة أمثال المبيعات الإلكترونية التي سجلتها الولايات المتحدة في الجمعة البيضاء في العام الماضي.

وقالت "علي بابا"، اليوم الثلاثاء، إن 299 علامة تجارية تجاوز إجمالي قيمة السلع التي باعتها مئة مليون يوان من بينها "هواوي تكنولوجيز" لصناعة الهواتف الذكية و"أبل" و"جيفنشي" التابعة "لإل.في.إم.اتش" و"دايسون" و"فيليبس" لصناعة الأجهزة المنزلية و"نايك" و"أندر أرمور" للملابس الرياضية.

لكن معدل نمو المبيعات في مهرجان التسوق السنوي تباطأ هذا العام إلى 26 بالمئة، وهي أقل نسبة زيادة منذ بدء المهرجان في 2009، مما يشير إلى مدى تباطؤ مبيعات التجارة الإلكترونية في الصين.