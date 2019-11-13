"ثغرة خطيرة"... فيسبوك تشغل كاميرا هواتف آيفون سرا (فيديو)

كشف أحد مستخدمي تطبيق "فيسبوك" خلالا كبيرا على هواتف آيفون، حيث أكد أن الشركة تستتخدم التطبيق في فتح كاميرا الهاتف سرا.

المستخدم جوشوا مادوكس أثبت صحة كلامه عن طريق فيديو صوره خلال استخدام تطبيق فيسبوك وكشف كيف يتم فتح الكاميرا الخلفية الخاصة بالهاتف.

وكتب مادوكس في تغريدة على حسابه في "تويتر": "وجدت مشكلة متصلة بالخصوصية والأمان في فيسبوك. حين يكون التطبيق مفتوحا، فإنه يستخدم الكاميرا بنشاط. لقد وجدت ثغرة في التطبيق تسمح لك برؤية الكاميرا، وهي تعمل في الخلفية أثناء تصفح "آخر الأخبار"، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

Found a @facebook #security & #privacy issue. When the app is open it actively uses the camera. I found a bug in the app that lets you see the camera open behind your feed. Note that I had the camera pointed at the carpet. pic.twitter.com/B8b9oE1nbl — Joshua Maddux (@JoshuaMaddux) November 10, 2019

ونشر مادوكس مقطع فيديو يثبت ما اكتشفه في تطبيق "فيسبوك" على نظام "آي. أو. إس" المشغل لهواتف "آيفون" من شركة "آبل". ويمكن في مقطع الفيديو رؤية الكاميرا وهي تعمل في الخلفية أثناء تصفح التطبيق.

فيسبوك رد على مزاعم مادوكس مؤكدا أن سيتم إصلاح الخلل اليوم الأربعاء، وأشار إلى أن الخلل غير مقصود البتة.

We recently discovered our iOS app incorrectly launched in landscape. In fixing that last week in v246 we inadvertently introduced a bug where the app partially navigates to the camera screen when a photo is tapped. We have no evidence of photos/videos uploaded due to this. — Guy Rosen (@guyro) November 12, 2019

وكان جيري غامبلين، مهندس أمن المعلومات الرئيسي في شركة "كيننا للأمن"، قادرا على تكرار نفس ما حدث ما مع مادوكس، حيث قال "ليس هناك ما يشير إلى أن البيانات في الواقع يتم نقلها إلى الفيسبوك".

ويوصي غامبلين المستخدمين إبطال الوصول إلى الكاميرا من داخل تطبيق فيسبوك حتى يتوفر تحديث جديد يمنع ذلك.