وفاة طفلين إثر احتراق مركبة في الإمارات

نقلت صحيفة "البيان" الإماراتية، اليوم الأربعاء، أن حادث احتراق مركبة وقع في أبوظبي، ما أسفر عن وفاة طفلين شقيقين داخلها.

ووفق الصحيفة، ما زالت التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق، وكان عمر أحد الطفلين سنة ونصف والآخر ثلاث سنوات، وتم تركهما لوحدهما في السيارة في منطقة الميناء بأبوظبي.

وفاة طفلين مواطنين في احتراق مركبة بأبوظبيhttps://t.co/vW8dQadNA3#البيان_القارئ_دائما — صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 13, 2019

وأعلنت شرطة أبوظبي عن بالغ أسفها لوقوع الحادث المؤلم، معبّرةً عن أحرّ التعازي وصادق المواساة لأسرة الطفلين.

كما قال العميد محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي، إن مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات تلقى بلاغًا بالحادثة، وتحركت على الفور فرق الإسعاف والإنقاذ والفرق المختصة الأخرى إلى الموقع وتعاملت مع الحادث.

وأكد العميد على ضرورة زيادة التوعية للأسر، ومختلف شرائح المجتمع، داعياً أولياء الأمور إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه أطفالهم، باتخاذ احتياطات السلامة الكفيلة بالحد من حوادث الأطفال في المركبات.