70 % من سكان روسيا يمارسون الرياضة بهدف الحفاظ على الصحة

أظهر استطلاع للرأي، اليوم الأربعاء، أجراه مؤخراً، مركز روسيا لدراسة الرأي العام "فسيمو"، أن معظم الروس يمارسون الرياضة للحفاظ على صحتهم ونسبة أقل منهم بهدف تحسين مظهرهم الخارجي.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في نتائج الاستطلاع، أن أكثر من نصف المجيبين عن أسئلة الاستطلاع (63 بالمئة) يمارسون الرياضة (يتم أخذ جميع أنواع الرياضة في الاعتبار، بما في ذلك التربية البدنية في المؤسسات التعليمية). والأهم بينهم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 12 سنة (93 بالمئة) والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 5 سنوات (81 بالمئة)، يشاركون في الأنشطة البدنية. ومن بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 29 عامًا، 74 بالمئة منهم يمارسون الرياضة، وبين الفئات العمرية الرياضية 30-59 سنة (55 بالمئة) و 60 سنة وما فوق (54 بالمئة).

ويمارس الروس الرياضة في المقام الأول لتحسين صحتهم (70 بالمئة)، ولتحسين الشكل (20 بالمئة)، ولاتباع نمط حياة صحي (19 بالمئة)، ولأجل المزاج والمتعة (18 بالمئة).

من بين 63 بالمئة من الروس المشاركين في الألعاب الرياضية، 38 بالمئة فقط يقومون بذلك بشكل منهجي، و 23 بالمئة يفعلون ذلك بشكل غير منتظم، و 2 بالمئة يفعلون ذلك فقط كجزء من الفصول الإلزامية.

وكان الجواب حول عدم ممارسة الرياضة الأكثر انتشاراً عند السؤال عن سبب عدم ممارسة الرياضة، حيث أجاب (36 بالمئة) بسبب الوقت، و(26 بالمئة) بسبب العمل أو الأعمال المنزلية، و(25 بالمئة) بسبب حالتهم الصحية، (11 بالمئة) بسبب الكسل. وعندما سئل الآباء لماذا لا يشاركون أطفالهم في الألعاب الرياضية، أجاب :(25 بالمئة) بأنه لا يوجد مكان للممارسة، و (22 بالمئة) ليس لديهم وقت، و(21 بالمئة) بسبب الصحة.

ويعتقد نصف المستطلعة آراؤهم بأنه لا توجد مرافق رياضية كافية في مكان إقامتهم.

هذا وأجريت جميع استطلاعات الرأي الروسية في آب/ أغسطس- أيلول /سبتمبر 2019. وتم إجراء الاستطلاع على العديد من الجماهير المستهدفة: آباء الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 5 سنوات (من 1200 شخص)، وآباء أطفال تتراوح أعمارهم بين 6-12 سنة ( 1000شخص)، وسكان روسيا بعمر بين 13 و29 عامًا ( 2200 شخص)، وسكان بعمر بين 30 و59 عامًا (3200 شخص، وسكان بعمر بين 60 عامًا وما فوق (2400 شخص).

وأجريت جميع الاستطلاع عبر مكالمة هاتفية.