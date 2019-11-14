الرياض تعلن بدء عملية فصل التوأم السيامي الليبي... صور

ويجري العملية التي ستستغرق 15 ساعة، رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، ويتكون الفريق من 35 متخصصاً من الأطباء والجراحين والفنيين وكادر التمريض، بحسب وكالة "واس".

إنفاذاً لتوجيهات #خادم_الحرمين_الشريفين وسمو #ولي_العهد.. بدء عملية فصل التوأم السيامي الليبي "أحمد ومحمد" في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بـ #الرياض. #واس_عام pic.twitter.com/KWG8xkA9X1 — واس العام (@SPAregions) November 14, 2019

وشخص الأطباء حالة التوأم السيامي بالالتصاق في أسفل البطن والحوض، حيث أنه لكل طفل طرف سفلي واحد ويشتركان بطرف سفلي ثالث مشوه وكذلك في الجهاز البولي والتناسلي الداخلي، ولهما عضو ذكري تناسلي بولي خارجي واحد، ويشتركان أيضًا في آخر الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة وفتحة الشرج وعظام الحوض.

شُخِّصت حالة التوأم السيامي الليبي بالالتصاق في أسفل البطن والحوض، ويتوقع -بإذن الله تعالى- أن تكون نسبة النجاح 70% بعد عملية تستغرق 15 ساعة وتنفذ عبر 11 مرحلة.https://t.co/2jMgT7WFGb#واس_عام pic.twitter.com/p8s8wOcFGT — واس العام (@SPAregions) November 14, 2019

ومن المتوقع أن تكون نسبة نجاح العملية 70 في المئة كما ستنفذ عبر 11 مرحلة، وتضمنت المرحلة الأولى للعملية مرحلة " التخدير"، وتستغرق مدتها ساعتين.

ووصل التوأم السيامي الليبي، في 8 أكتوبر/تشرين الأول، إلى المستشفى السعودي المتخصص في طب الأطفال "لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما".

ونقلت الوكالة، عن البشير الجويني، والد التوأم قوله بشأن ما واجهه من ظروف صعبة في بلاده التي تمر بأزمة مستفحلة: "لم تكن ولادة الطفلين سهلة، لقد تمت في ظروف صعبة خاصة حين أخبرني الأطباء أن الطفلين قد يولدان مشوهين أو ميتين، ولكن العناية الإلهية كتبت لهما النجاة".