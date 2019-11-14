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13:23 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    غوغل تستعد لغزو عالم الخدمات المصرفية

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    ترددت بعض الإشاعات عن احتمال دخول "غوغل" مجال الخدمات المصرفية، حيث يقوم عملاق التقنية بإنشاء حسابات تدقيق بالشراكة مع "سيتي غروب" واتحاد ستانفورد الائتماني الفيدرالي، كجزء من مشروع يدعى "كاش"، ومن المتوقع إطلاقه في العام المقبل، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمس الأربعاء.

    وبحسب "وول ستريت جورنال"، لا توجد معلومات دقيقة حول الشراكة بين "غوغل" و"سيتي غروب" أو حول الطريقة التي سيعمل بها حساب التحقق حيث لم يتم الإدلاء بمعلومات إضافية من قبل ممثلي "غوغل" عن هذه المسألة ورفضوا تقديم المزيد من التفاصيل.

    تطبيق خرائط غوغل
    © AP Photo / Patrick Sison
    ميزة جديدة مهمة على "خرائط غوغل"

    وصرح المدير التنفيذي لشركة "غوغل" لصحيفة "وول ستريت جورنال": أن الشركة تسعى إلى إقامة شراكة بشكل عميق مع البنوك والنظام المالي. وستحمل حسابات التحقق من "غوغل" علامة "سيتي غروب".

    ولا توجد معلومات حول ما إذا كان حساب التحقق من "غوغل" سيفرض رسوما على المستخدمين، وهو الأمر الذي لم تفصح عنه "غوغل" بعد، وفي الوقت الذي يستطيع فيه مستخدم "آبل" التحقق من حسابه عبر بطاقة "آبل" المدمجة مباشرة في تطبيق "واليت" و"آبل باي" بهواتف آيفون، فإن مستخدم "غوغل" يقوم بالتحقق من الحساب عبر "غوغل باي".

    هاتف محمول أندرويد
    CC0 / TeroVesalainen
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    ويرى البعض أن شركة "غوغل" قد تواجه معركة شاقة بخصوص محاولتها دخول السوق المالية على خلفية المسائل الخاصة بمشاريع التشفير. وقد واجهت الشركة تدقيقا متزايدا من الجهات الرقابية على مستوى الولايات والجهات الفيدرالية بشأن الانتهاكات المحتملة لمكافحة الاحتكار.

    وتقدم "غوغل" حاليا العديد من خدماتها الرئيسية كخدمات البحث والخرائط والصور بشكل مجاني، في مقابل بيانات المستخدم. وبخلاف تلك الخدمات، تقول "غوغل" إنها لا تستخدم بيانات "غوغل باي" بنفس الطريقة.

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