دراسة تكسر القاعدة... النساء أفضل من الرجال في هذا الأمر

أشارت دراسة جديدة إلى أن النساء أفضل في قيادة السيارة من الرجال، واستندت الدراسة في ذلك إلى أن نسبة مثولهم في المحاكم تقل للربع مقارنة بالرجال.

فبحسب الدراسة التي أجريت في بريطانيا فإن النساء أفضل من الرجال في قيادة السيارة، إذ تقل احتمالية مثولهم أمام المحاكم بسبب القيادة إلى الربع مقارنة بالرجال، وأيضا تنخفض احتمالية لجوئهن للمحاكم بسبب أموال التأمين على السيارة بمقدار النصف.

الدراسة شملت حوالي 539 ألف شخص من سائقي السيارات كانوا قد مثلوا أمام المحاكم، وشكلت نسبة الرجال منهم 79 في المئة، وكانت مخالفتهم بتجاوز السرعة المحددة.

كما كانت نسبة الرجال الموقوفين بسبب حالة السكر، أعلى بمقدار 5 أضعاف مقارنة بالنساء، بحسب مانشرت صحيفة "ذا صن".

وفي نفس الوقت كان الرجال هم الأكثر مطالبة في الحصول على تعويضات من شركات التأمين، والتي يبلغ متوسطها حوالي 5577 جنيها إسترلينيا، أي ما يعادل 7197 دولار أمريكي.

وأقر 20 في المئة من الرجال بتجاهل الإشارة الحمراء مقارنة بـ15 في المئة لدى النساء.