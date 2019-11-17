إنقاذ سعوديين جرفتهم المياه في الأردن... صور

ونقلت صحيفة "الرأي" المحلي عن بيان الشرطة الأردنية، أن بلاغا ورد حول محاصرة أربع أشخاص من جنسية عربية داخل مركبتهم التي انقلبت جراء ارتفاع منسوب المياه في منطقة وادي راجل ليتم التحرك للمكان وتم إنقاذ الأشخاص الأربعة رغم خطورة المكان ووعورته وهم بصحة جيدة.

وشكر المتحدث الرسمي باسم السفارة السعودية لدى الأردن، عبدالسلام الشمطي العنزي، في تغريدة على تويتر، قوات البادية الأردنية لإنقاذهم السعوديين.

شهامة أشقائنا الأردنيين لا تتوقف

وليس لها حدود ، انقاذ اليوم ٤ مواطنين سعوديين من قبل قوات البادية الأردنية ومجموعه من الاهالي وذلك بعد أن جرفها سيل بجانب طريق الأزرق.

وتم اسعافهم لأقرب مركز صحي وعادوا الي المملكة وهم بخير الآن والحمد لله على سلامتهم.#السعودية_الاردن_بلد_واحد pic.twitter.com/KiTajlXuMl — عبدالسلام المشيطي العنزي 🇸🇦 (@ALENAZI_KSA_) November 16, 2019

حيث قال: شهامة أشقائنا الأردنيين لا تتوقف وليس لها حدود ، انقاذ اليوم 4 مواطنين سعوديين من قبل قوات البادية الأردنية ومجموعه من الاهالي وذلك بعد أن جرفها سيل بجانب طريق الأزرق. وتم اسعافهم لأقرب مركز صحي وعادوا الي المملكة وهم بخير الآن والحمد لله على سلامتهم.