بالفيديو... الكشف عن سيارة 2030 في السعودية

يكشف معرض الرياض للسيارات كل عام في المملكة العربية السعودية، عن حوالي 1200 سيارة، ولكن هذا العام سيكون مختلف حيث سيتم إسدال الستار عن سيارة 2030.

ونشر رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، "تركي آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، مقطع فيديو تشويقي يظهر فيه سيارة مغلفة لا مثيل لها، كتب أن السيارة 2030 "صُنعت خصيصاً بمواصفات عالمية ومميزات نادرة فقط لموسم الرياض".

سيارة مسمينها ٢٠٣٠ حبه وحده في العااالم ! بتنعرض في معرض السيارات وبيتسوى عليها مزاد ... لاحد يقول مالقيت تذكره ... احجز من الان 🔥 https://t.co/HnfXUaJpVR pic.twitter.com/aUjdlgXdJs — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 18, 2019

وسيتم تقديم 1200 سيارة في المعرض ما بين سيارات معدلة وأخرى مرهمة للبيع وتوفير نظام التمويل لشراء السيارات وتوفير فعاليات خاصة بفيراري تشمل سباقات خاصة وعروض وتوفير أحدث تقنيات الشركة وتصميمات سياراتها المستقبلية، كما أنه من المقرر تفعيل نظم محاكاة للقيادة على غرار ما يستخدمه سائقو الفورميلا 1 في سياراتهم.

من الكلاسيكية، للنادرة، للمعدّلة، للرياضية، لأحدث أنواع السيارات 🔥

في #معرض_الرياض_للسيارات نعلن التحدي والجنون من خلال عروض، وسباقات، ومزادات خيالية 😍

احجز تذكرتك وشعلل حماسك:https://t.co/Pt8Lq4fRuq#موسم_الرياض pic.twitter.com/ASdQS5jlDd — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) November 18, 2019

يُذكر أن معرض الرياض للسيارات ينطلق، يوم الثلاثاء 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وسيستمر حتى الثلاثاء المقبل 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.