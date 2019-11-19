عضو اللجنة العليا للمهرجانات المصرية: "القاهرة السينمائي" الحالي يهدف لتوسيع القاعدة الجماهيرية

قال الناقد الفني المصري، طارق الشناوي، عضو اللجنة العليا للمهرجانات، إن هناك محاولة جادة لتوسيع دائرة مهرجان القاهرة السينمائي جماهيريا خلال الدورة الحالية.

وسعت إدارة المهرجان لإبرام اتفاقات مع الجامعات لعمل تخفيضات للطلبة، وتوسيع نطاق دور العرض وعدد الشاشات، خاصة في مناطق وسط المدينة التي لم تكن تعرض أفلام المهرجان في وقت سابق.

وأكد الشناوي في اتصال هاتفي لـ" عالم سبوتنيك "، مساء اليوم الثلاثاء، أن "مستوى الافلام العربية جيد، وقد وصلت عدة أفلام عربية مرارا إلى قائمة الخمسة ترشيحات الأخيرة لجوائز الأوسكار لأفضل أفلام أجنبية".

وحول تأثير الإنتاج الرقمي، قال الشناوي إن "هناك مهرجانات لا تسمح حاليا بعرض الأفلام الرقمية، وهناك توجه في مهرجان القاهرة لعرض فيلم الافتتاح [الرجل الأيرلندي] في دور السينما أولا، ومن ثم يتم عرضه على المنصات الرقمية متوقعا ان يتم التوافق بين العالمين بمرور الوقت وسيتوقف الأمر كله على حجم الأموال التي ستنفق في هذا الاتجاه".

وتنطلق الدورة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في الفترة من 20 إلى 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وستحمل اسم الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله.

ويقدم المهرجان هذا العام نحو 150 فيلما من 63 دولة تشمل 30 فيلما ما بين طويل وقصير في عروضها العالمية والدولية الأولى، إضافة إلى 90 فيلما نال المهرجان حقوق عرضها الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.