أصالة تدعم صابرين بعد خلع الحجاب: مسيرتها طاهرة

شن عدد كبير من متابعي صابرين هجوماً عليها، وانتقدوا خطوتها، مما تسبب في بكاء الفنانة، بسبب الهجوم الذي وصل إلى حد توجيه السباب لأبنائها. وذلك وفقا للموقع الإلكتروني "العربية نت".
وأمام هذا الهجوم، قرر عدد من زملاء صابرين الدفاع عنها بقوة، وعدم الاكتفاء بدعمها فحسب.
#أصالة توجه رسالة لـ #صابرين:"ليش بتحشروا حالكم بقرارات الناس"https://t.co/nSTasOLrxj pic.twitter.com/4TeHC2QKPr
— مصراوي (@masrawy) November 19, 2019
وفي هذا السياق، أعادت أصالة نشر صورة صابرين بدون الحجاب، عبر حسابها على "إنستغرام"، وعلّقت على الصورة برسالة وجهتها للمنتقدين.
وكتبت أصالة:
غريب جدا فتاوى البعض للبشر.. أنا بعرف أكثر من ألف ست كانت محجبه وشالت حجابها.. ومنهم بنات أهلهم محجبين ومتشددين كمان.. شو دخلكم فيها؟ وليش بتحشروا حالكم في قرارات الناس وكيف بدهم يعيشوا.
#مبتدا| #أصالة تستنكر بعض ردود فعل الجمهور بعدما أعلنت #صابرين خلع الحجابhttps://t.co/7YrYKy68rz@AssalaOfficial pic.twitter.com/zy2a7jKt7q
— مبتدا (@Mobtada) November 19, 2019
وتحدثت أصالة عن صابرين، مؤكدةً أنها من "أهذب الناس وأرقهن"، مضيفة: "الجميع يعرف مدى طهر سيرتها.. والملايين يحبونها ويحترمونها سواء بالحجاب أو بدونه".
وأوضحت أصالة، قائلةً أنها لا تعتقد أن من منتقدي صابرين "من هو أحسن أو أكثر التزاما منها، خاصة وأن المؤمن الحقيقي خلوق ومهذب، ويعلم أن الله وحده من يعلم ما في الصدور".
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غريب جدّاً فتاوى البعض للبشر!!! أنا بعرف أكترّ منّ ألف ستّ كانت محجّبه وشالت حجابها ، ومنهم بنات أهلهم محجّبين ومتشدّدين كمان ، شو دخلكم فيها ؟!!! وليش بتحشروا حالكم بقرارات النّاس وكيف بدّهم يعيشوا ، صابرين ستّ منّ أهذب وأرقى الستّات ، وكلّ الدّنيي بتعرف طهر مسيرتها ، وملايين النّاس بيحبّوها وبيحترموها سواء كانت محجّبه أوّ لأ ، ولاأعتقد يكون منّ بين منتقديها منّ هو أحسن أو أكثر إلتزام منها ، فالمؤمن الحقيقي خلوق مُهذّب ، يعلم أنّ الله فقط يعلم مافي الصّدور ، ومابيصدر أحكامه دون علم وهو يعلم أنّ الله فقط هو الّذي يعلم ، كيفما كنتِ فأنتِ الخلوقه الطيّبه الموهوبة الحُرّه . #أصاله @sabrienofficial
واختتمت أصالة بتوجيه كلماتها إلى زميلتها، قائلةً: "كيفما كنت، فأنت الخلوقة الطيبة الموهوبة الحرة.
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