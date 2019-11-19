أصالة تدعم صابرين بعد خلع الحجاب: مسيرتها طاهرة

لا يزال الجدل الذي خلّفه قرار الفنانة المصرية، صابرين، خلع الحجاب مستمراً.

شن عدد كبير من متابعي صابرين هجوماً عليها، وانتقدوا خطوتها، مما تسبب في بكاء الفنانة، بسبب الهجوم الذي وصل إلى حد توجيه السباب لأبنائها. وذلك وفقا للموقع الإلكتروني "العربية نت".

وأمام هذا الهجوم، قرر عدد من زملاء صابرين الدفاع عنها بقوة، وعدم الاكتفاء بدعمها فحسب.

وفي هذا السياق، أعادت أصالة نشر صورة صابرين بدون الحجاب، عبر حسابها على "إنستغرام"، وعلّقت على الصورة برسالة وجهتها للمنتقدين.

وكتبت أصالة:

غريب جدا فتاوى البعض للبشر.. أنا بعرف أكثر من ألف ست كانت محجبه وشالت حجابها.. ومنهم بنات أهلهم محجبين ومتشددين كمان.. شو دخلكم فيها؟ وليش بتحشروا حالكم في قرارات الناس وكيف بدهم يعيشوا.

وتحدثت أصالة عن صابرين، مؤكدةً أنها من "أهذب الناس وأرقهن"، مضيفة: "الجميع يعرف مدى طهر سيرتها.. والملايين يحبونها ويحترمونها سواء بالحجاب أو بدونه".

وأوضحت أصالة، قائلةً أنها لا تعتقد أن من منتقدي صابرين "من هو أحسن أو أكثر التزاما منها، خاصة وأن المؤمن الحقيقي خلوق ومهذب، ويعلم أن الله وحده من يعلم ما في الصدور".

واختتمت أصالة بتوجيه كلماتها إلى زميلتها، قائلةً: "كيفما كنت، فأنت الخلوقة الطيبة الموهوبة الحرة.