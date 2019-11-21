تسجيل
03:45 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
مباشر
    بحث
    محمد صلاح في مباراة مصر وتونس، 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2018

    تقارير تكشف موقف محمد صلاح وطارق حامد من الانضمام لمنتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2020

    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    كشفت تقارير صحفية مصرية، يوم الأربعاء، عن موقف اللاعب الدولي المصري محمد صلاح من المشاركة مع منتخب بلاده في أولمبياد طوكيو 2020.

    منتخب مصر نجحا في حجز مقعدهم في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، بعد الإطاحة بجنوب أفريقيا، من الدور قبل النهائي، بثلاثة أهداف دون رد.

    الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
    © REUTERS / Vasily Fedosenko
    بالفيديو... السيسي يهنئ منتخب مصر الأولمبي بالتأهل إلى أولمبياد طوكيو
    وأكدت التقارير الصحفية، أن محمد صلاح وافق على المشاركة مع الفراعنة في أولمبياد طوكيو 2020، بعد اتصال هاتفي جمعه بالمدير الفني لمنتخب مصر تحت 23 سنة، شوقي غريب".

    وأوضح صلاح للجهاز الفني بقيادة شوقي غريب، أنه سوف يخاطب إدارة نادي ليفربول، وسوف ينسق مع إدارة النادي الإنجليزي، من أجل موافقتهم على انضمامه لمنتخب مصر الأولمبي في البطولة، خاصة أن الدوري الإنجليزي سينطلق عقب نهاية الأولمبياد بفترة مقبولة، ستسمح لصلاح بالعودة للمشاركة مع ليفربول منذ بداية الموسم، وفقا لموقع "الوطن" المصري.

    وأشارت التقارير إلى أن المدير الفني شوقي غريب، استقر على أسماء اللاعبين الثلاثة ممن هم فوق السن الذين سينضمون إلى منتخب الفراعنة تحت 23 سنة في أولمبياد طوكيو 2020".

    وأكدت التقارير، أن اللاعبين الثلاثة هم: محمد صلاح، طارق حامد، أحمد حجازي، مشيرة إلى أنه إذا حدث إصابة لأحدهم ربما يتم استبداله باللاعب محمد الشناوي.

    وتسمح قوانين الفيفا لثلاثة لاعبين فقط ممن هم فوق سن 23 عاما بالانضمام إلى منتخبات بلادهم في بطولة أولمبياد طوكيو 2020.

    انظر أيضا:

    محمد صلاح يتسبب في تكسير 2000 طبق في أحد مطاعم دبي
    محمد صلاح مع أطفال "ليفربول" في لقاء "الأسئلة الصعبة"... فيديو
    الكشف عن موقف محمد صلاح من المشاركة في مباراتي كينيا وجزر القمر...صور
    آبي أحمد ومحمد صلاح من بين المتنافسين على لقب "شخصية عام 2019"
    الكلمات الدلالية:
    محمد صلاح, طوكيو, أولمبياد, منتخب مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    سياح ينظرون على بركان موتنوفسكي من أعلى قمة بركان غوريلوفو في كامتشاتكا الروسية
    أفضل 15 مكانا للسفر لعام 2020 وفق "ناشيونال جيوغرافيك"
    الاعتداءات الإسرائيلية تعكس الصراع السياسي الداخلي
    الاعتداءات الإسرائيلية تعكس الصراع السياسي الداخلي
    إنفوجرافيك - معلومات عن صواريخ تور إم 2 الروسية الخارقة
    صواريخ "تور إم 2" الروسية الخارقة
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك