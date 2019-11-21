بعدما نصح مؤسس تلغرام بحذف واتسآب.. الخبراء يبينون حقيقة غاياته

أوضح خبراء روس لـ"سبوتنيك" سبب نصح مؤسس تلغرام بافل دوروف، اليوم الخميس، بحذف تطبيق واتسآب، حيث صنفه بأنه غير آمن.

وقال رئيس قسم أمن المعلومات في جامعة باومان في موسكو، أناتولي ليبيديف، لا يمكن أن نلغي احتمال أن سبب نشر دوروف نصيحة حذف التلغرام هو المنافسة التجارية.

تحدث الخبراء عن مشكلة واتسآب وغيرها من التطبيقات وكيفية حماية أجهزتهم من التجسس.

وأضاف ليبيديف، لكن بالطبع هناك ثغرات أمنية في الواتسآب ودوروف يقول الحقيقة هنا، لكن بما أنه مؤسس تلغرام فرأيه متحيز بالتأكيد فلو نشر التصريح خبير محايد لكان أكثر فاعلية.

وبخصوص أمن المسنجر، قال خبير في مجال المعلومات من جامعة باومان، فيتالي فيكوف،إنه لا توجد برامج تراسل فوري آمنة تماما، فأجهزة الأمن الحكومية تستخدم هذه التطبيقات لصالحها.

وأشار فيكوف إلى أنه على المستخدمين عدم نشر جميع المعلومات عبر الإنترنت فالتسرب حقيقي تماما، وهناك حالات استخدام المعلومات ضد الشخص نفسه الذي قام بنشرها وهذا لا ينطبق فقط على المجرمين.

لكن هل هناك طرق لحماية البيانات؟

واتضح أن هناك طرقتين فقط تساعد على حماية بيانات المستخدم، حسب فيكوف، منها أولا: تجديد برامج حماية الفيروسات باستمرار، ثانيا، يجب أن تتذكر بأن جميع البيانات المرسلة عبر المسنجر تصبح عامة، فلا ينصح إرسال معلومات حساسة عبر الواتسآب فالحديث في المسنجر كالحديث في مكان عام الجميع يسمعك ويراك.