رمضان صبحي عن مشاركة صلاح في أولمبياد طوكيو: عندنا 21 راجل (بالفيديو)

علق رمضان صبحي، قائد منتخب مصر الأولمبي، على ما أثير حول انضمام نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري الأول، محمد صلاح، للفريق للمشاركة معهم خلال أولمبياد طوكيو، العام المقبل.

وردا على سؤال حول مدى احتياج المنتخب الأوليمبي لمحمد صلاح خلال مشاركة مصر في أولمبياد طوكيو، العام المقبل، قال صبحي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة كوت ديفوار "هاتفني بالأمس، وبارك لي، وقال لي بارك للاعبين، ومع احترامي لكل الإعلاميين والصحفيين والسوشيال ميديا، فهناك 21 راجل، لاعبون وآخرون مصابون، معنا من أول يوم".

رمضان صبحي ينال تصفيق الإعلامين بالمؤتمر الصحفي بعد رده على سؤال هل المنتخب الأولمبي في احتياج لمحمد صلاح أم لا!؟



"مع احترامي لكل الناس اللي بتتكلم في 21 راجل في المنتخب تعبوا محتاجين ياخدوا حقهم الأول، قبل ما نتكلم مين هينضم من المنتخب الأول"#العبها_صح pic.twitter.com/tUXOjJVHNn — dmc sports (@DMCSports) November 21, 2019

وتابع كابتن المنتخب الأوليمبي المصري: "أعتقد أن الحديث عن مشاركة صلاح سابق أوي لأوانه، وعلينا أن نعطي هؤلاء اللاعبين حقهم، فهم رجال أشداء، ولم نصل إلى شهر 7 بعد، فالوقت ما يزال مبكرا".

وتأهل منتخب مصر الأولمبي رسميا إلى أولمبياد طوكيو 2020، بعد الفوز على جنوب أفريقيا، مساء الثلاثاء الماضي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في لقاء احتضنه ستاد القاهرة.

وتقام المباراة النهائية للبطولة مساء الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة، بين منتخب كوت ديفوار ومنتخب مصر، لتحديد المركزين الأول والثاني، بينما يلعب منتخب جنوب أفريقيا مع منتخب غانا لتحديد المركزين الثالث والرابع، والمنتخب الذي سيصاحب الفراعنة والأفيال في الأولمبياد القادمة.