رسميا وفي قطر… الكاف يعلن توقيت إقامة السوبر الإفريقي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الموعد النهائي لمباراة السوبر بين بطلي دوري الأبطال وكأس الاتحاد، المقررة إقامتها في قطر.

ونشر "كاف" عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، مساء اليوم، الخميس، أن مباراة السوبر الإفريقي، بين الزمالك المصري والترجي التونسي، ستقام يوم 14 فبراير/ شباط المقبل، في العاصمة القطرية، الدوحة.

وجاء قرار الكاف على هامش اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي، الذي عقد في القاهرة، مساء اليوم، الخميس.

يشار إلى أن نادي الزمالك المصري، بطل كأس الكونفدرالية الإفريقي، سيلتقي مع الترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا.

وكان مقررا أن تقام مباراة السوبر في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، ولكن أزمة نهائي دوري الأبطال بين الترجي والوداد المغربي، تسببت في تأجيل المباراة النهائية.