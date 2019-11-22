علاء مبارك يرد على شائعة وفاة والدته: أخبار كاذبة

وعبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قال "علاء" مبارك ردا على سؤال لأحد متابعيه حول مدى صحة الأخبار المنتشرة بمواقع التواصل الاجتماعي: "أخبار كاذبة حضرتك لا أساس لها من الصحة، وخير إن شاء الله".

اخبار كاذبة حضرتك لا اساس لها من الصحة . وخير ان شاء الله 🙏 — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) November 21, 2019

ونشر علاء تغريدة في وقت سابق من يوم الخميس، مرفقة بصورة سوزان مبارك، وقال فيها: "نشكر كل من سأل للاطمئنان على صحة والدتي، وندعوا الله أن يتم شفائها على خير، وأن تعود إلى بيتها في القريب العاجل".

نشكر كل من سأل للاطمئنان على صحة والدتي وندعوا الله ان يتم شفائها على خير وان تعود الى بيتها فى القريب العاجل .🙏🙏 pic.twitter.com/fV34JWSgaX — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) November 21, 2019

من جانبه، نفى فريد الديب، محامي أسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في تصريح لموقع "مصراوي" ما أثير حول وفاة سوزان مبارك، قائلا: "معلومات مغلوطة غير صحيحة، لافتا إلى أن "السيدة سوزان مبارك بالفعل تواجد في أحد المجمعات الطبية الكبرى بالقاهرة، وقد حُجزت في العناية المركزة إلا أن صحتها الآن أصبحت في تحسن مستمر".

وفي بداية الشهر الجاري، نشر شخص يدعى حسن الغندور، وهو أحد مؤسسي رابطة "أبناء مبارك"، على حساب له بموقع "فيسبوك" صورة لسوزان مبارك، وعلق عليها: "الهانم أم المصريين ألف سلامة عليكى يا أمى".

وفي أغسطس/ آب الماضي، نشر علاء مبارك صورة تجمع والديه، بعد إجراء عملية لوالدته سوزان مبارك، معلقا: "شكراً لكل الذين اهتموا بالسؤال والاطمئنان على صحة والدتي ربنا يحفظهم"