 مليون دولار لمن ينجح في اختراق هواتف "بيكسل"

وذكر الموقع الرسمي للشركة "غوغل" موقع "9to5google"، مساء أمس الخميس، أن الشركة الأمريكية قامت بتوسيع برنامج مكافآت أمان أندرويد، لتمنح جائزة قيمتها مليون دولار، لمن ينجح في اختراق رقاقة الأمان "Titan M" الموجودة في هواتف "بيكسل".

وأفاد الموقع الإلكتروني للشركة بأن "غوغل" يمكنها رفع قيمة الجائزة إلى مليون ونصف المليون دولار، في حال نجاح الباحث في العثور على استغلال في إصدارات محددة من نسخ معاينة المطور لنظام أندرويد.

وتعد رقاقة الأمان "Titan M" المدمجة في أجهزة "بيكسل" المكان الآمن الذي تخزن فيه "غوغل" جميع البيانات الخاصة بك.

وأكد الموقع الإلكتروني للشركة الأمريكية أنها دفعت ما يزيد من 1.5 مليون دولار هذا العام، حيث تلقى 100 باحث مشارك ما معدله 3800 دولار لكل اكتشاف.

وأوضحت الشركة الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني أن الهدف من وراء منح هذه الجائزة هو الحيلولة دون اختراق أجهزة "بيكسل".