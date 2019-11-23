نانسي عجرم تصف هذا الشعب بـ"ملوك الجدعنة"

هنأت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، المنتخب الوطني المصري الأولمبي، اليوم السبت، بمناسبة فوزه ببطولة أمم أفريقيا، أمس الجمعة.

وعبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، غردت نانسي عجرم: "ألف مبروك لمنتخب مصر الفوز ببطولة كأس أمم أفريقيا تحت ٢٣ .. ملوك الجدعنة يا أبطال".

ألف مبروك لمنتخب مصر الفوز ببطولة كأس أمم أفريقيا تحت ٢٣

ملوك الجدعنة يا أبطال😍🇪🇬 — Nancy Ajram (@NancyAjram) November 23, 2019

يشار إلى أن نانسي عجرم سبق وأن وصفت الشعب المصري بـ"ملوك الجدعنة" في أغنيتها "لو سألتك أنت مصري".

وتوج منتخب مصر الأولمبي، مساء أمس الجمعة، 22 نوفمبر/تشرين الثاني، باللقب الأفريقي لبطولة أفريقيا لكرة القدم تحت 23 عاما.

وتمكن منتخب مصر من الفوز على كوت ديفوار، رغم نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بين الفريقين بهدف لكل منهما، في مباراة النهائي الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي، ولكن منتخب مصر خطف الفوز في الشوط الإضافي الثاني.

وسجل كريم العراقي هدف فوز الفراعنة الصغار، في الدقيقة 37 من زمن اللقاء.

ولكن عادل منتخب كوت ديفوار النتيجة في الدقيقة 89 من زمن اللقاء عن طريق، أبو بكر دومبيا.

وفي الشوط الإضافي الثاني خطف رمضان صبحي، هدف الفوز لمنتخب مصر في الدقيقة 114 من زمن اللقاء.

وكان منتخب مصر قد ضمن التأهل إلى أولمبياد "طوكيو 2020" بتأهله إلى نهائي البطولة الأفريقية.

وسيشارك بجانب منتخب مصر في الأولمبياد، كوت ديفوار، وجنوب أفريقيا، الذي فاز على غانا مساء أمس بركلات الترجيح، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.