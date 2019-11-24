إيلون ماسك: طلبات شراء الشاحنة الكهربائية "سايبرترك" تقترب من 150 ألفا

قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا الأمريكية‭ ‬للسيارات يوم السبت إن الشركة تلقت حتى الآن نحو 150 ألف طلب لشراء الشاحنة الصغيرة الكهربائية الجديدة "سايبرترك" التي كشفت عنها تسلا في وقت متأخر يوم الخميس.

وقال ماسك في تغريدة على تويتر "بلغ عدد الطلبيات على سايبرترك 146 ألف طلب حتى الآن" مضيفا أنها تمت دون أي إعلانات".

146k Cybertruck orders so far, with 42% choosing dual, 41% tri & 17% single motor — Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2019

وشهد الكشف عن السيارة البيك أب انتكاسة عندما تحطم زجاج نوافذها "المصفح" في حفل التدشين الذي طال انتظاره.

Tesla's demo of its first electric pickup didn't go quite according to plan. The "Tesla armor glass" windows shattered when hit with a metallic ball pic.twitter.com/u05ZNKOn1W — Bloomberg TicToc (@TicToc) November 22, 2019

وانتقد ماسك خلال حفل التدشين الذي أقيم في لوس انجليس تصميم وإمكانات الشاحنات السائدة لكنه اهتز عندما تحطمت نوافذ الشاحنة الجديدة في أثناء اختبارها.

ويبدأ سعر الشاحنة من 39900 دولار.