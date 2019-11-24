كل ما تريد معرفته عن أعلى مسجد معلق بالعالم

أعلنت المملكة العربية السعودية الجمعة 22 نوفمبر/تشرين الثاني الانتهاء من الأعمال الإنشائية الخاصة بتركيب أعلى مسجد مُعلّق في العالم، والذي يتمتع بإطلالة بانورامية على المسجد الحرام، واتصال سمعي وبصري مع المُصلين بالمسجد.

وبحسب صحيفة "مكة" السعودية، أنهى مشروع جبل عمر بمدينة "مكة" أخيرا الأعمال الإنشائية المتعلقة بتركيب أعلى مصلى معلق في العالم بين البرجين التوأمين بالمشروع.

كيف بُني؟

أشارت الصحيفة إلى أن أعمال تنفيذ المشروع بدأت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بتركيب المنصة الرئيسة للمصلى، والتي استغرق رفعها ثلاثة أيام حتى استقرت في المنسوب المقرر لها بين البرجين.

الأنتهاء من تركيب أعلى مصلى معلق في العالم.بين البرجين التوأمين بمشروع، جبل عمر في مكة المكرمة بارتفاع 161 متراً ، ليأخذ شكله النهائى بإطلالة بانورامية على الكعبة المشرفة. pic.twitter.com/bJ16f4gJ5O — خالد الحسين (@khalidfahad77) November 23, 2019

وأعلن رئيس اللجنة العقارية بغرفة مكة، المهندس، أنس صيرفي، آنذاك، أن مشروع المصلى المعلق يتميز بإطلالة مباشرة على مبنى الكعبة واتصال سمعي وبصري مع المسجد الحرام.

وجرى تركيب المصلى باستخدام رافعة برجية متحركة مثبتة على لوح سقف المبنى المجاور، إضافة إلى أربع رافعات آلية تعمل بالحاسوب ركبت على سطح البرج لتوفير تحكم تام ودقيق بالمصلى أثناء رفعه وتركيبه، تلى ذلك بناء الهيكل الإنشائي للمصلى.

ويستكمل الآن تركيب الشق الأول من هيكل القوس الذي يحمل #اعلى_مصلى_معلق_في_العالم ليأخذ الشكل النهائي بين البرجين التوأم في مشروع جبل عمر والذي يشكل باتصاله بطريق الملك عبدالعزيز الموازي البوابة الغربية المستقبلية لمركزية مكة المكرمة من والى الحرم المكي الشريف pic.twitter.com/FPvemHZ1Qq — م. أنس صالح صيرفي (@Anaserafi) November 6, 2019

وفي المرحلة النهائية من الأعمال الإنشائية جرى تركيب أقواس العقود التي أعطت شكل البوابة في أسفل المنصة، حيث خصصت رافعة جدارية مستقلة لرفع القوسين وتركيبهما على المصلى واحدة تلو الأخرى، ليكتمل معها الشكل النهائي لأعلى مصلى معلق في العالم.

وكان قد تأخر تنفيذ الجسر المعلق، الحامل للمصلي، بسبب إخضاعه لدراسات هندسية دقيقة، حيث يجري ربطه بمبنيين لكل واحد منهما قاعدة مختلفة وحركة مستقلة عن الآخر.

وجرى تثبيت الجسر في أحد الأبراج من جهة بينما ترك متحررا في الجهة الأخرى ليتيح له التحرك، وهو أمر مأخوذ في الاعتبار ضمن التصميم الإنشائي، وتصل المسافة بين البرجين إلى 40 مترا حيث ربط المسجد المعلق بشكل مرن.

ما مواصفاته؟

وسيشعر المصلون في أعلى مصلى معلق في العالم، بحركة خفيفة أشبه بالاهتزاز لا تقل عن 20 سم قياسا، بفعل ربطه بشكل مرن بين البرجين بحيث يمتص الحركة الرأسية أو الأفقية.

ويبلغ وزن المنصة الرئيسة للمصلى، والتي استغرق رفعها 3 أيام، 200 طن، في حين يصل الحمل النهائي للمصلى إلى 400 طن.

بدأت شركة #جبل_عمر للتطوير بتشييد ⁧#اعلى_مصلى_معلق_في_العالم⁩ بارتفاع 161م وبإطلالة مباشرة على الكعبة المشرفة واتصال سمعي وبصري مباشرة مع المسجد الحرام وذلك ضمن أبراج جبل عمر العنوان مكة. pic.twitter.com/oQs6ZrY49T — جبل عمر | Jabal Omar (@Jabal_Omar_SA) October 14, 2019

والطاقة الاستيعابية للمسجد تصل إلى 200 مصل، ومساحته الإجمالية 400 متر مربع، 50% منها مصلى والنسبة الأخرى مخصصة لمرافق الخدمات.

وبارتفاع 161 مترا، يأخذ الشكل النهائي للمسجد إطلالة بانورامية على الكعبة المشرفة من الجهة الشرقية، ومشروع طريق الملك عبدالعزيز "الموازي" من الجهة الغربية.