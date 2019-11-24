له علاقة بالزوجات... دراسة تكشف سببا قد يؤثر بالسلب على صحة الأزواج

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة "باث" البريطانية، أن الضغوط تتزايد على الأزواج عندما تكسب زوجاتهم أكثر من 40 في المائة من دخل الأسرة.

ووفقا لما نشرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية، يشعر الأزواج بالضغط عندما يعتمدون بشكل كبير على زوجاتهم في الإنفاق على المنزل.

وأوضحت الدراسة، التي أجريت خلال 15 عاما على 6 آلاف زوج وزوجة، إلى أنه كلما قل دخل الزوجة عن 40 في المائة انخفضت الضغوط على الأزواج والعكس صحيح.

وأشارت الدراسة إلى أن الرجال الذين تزوجوا عن عمد بسيدة معيلة لم يشعروا بأي ضغوط.

نسبة الزوجات اللائي يكسبن أكثر من أزواجهن في عام 1980 كانت 13 في المائة، ولكن في 2017 وصلت النسبة إلى الثلث.

وأوضحت الخبيرة الاقتصادية بكلية الإدارة بجامعة باث، جوانا سيردا، أن نتائج الدراسة تشير إلى أن التفاوت في الدخول يمكن أن يشكل خطرا على صحة الرجال، حيث إن الضغوط يمكن أن تؤدي لإصابتهم بأمراض جسدية وكذلك أزمات عاطفية واجتماعية.