له علاقة بالزوجات... دراسة تكشف سببا قد يؤثر بالسلب على صحة الأزواج

ووفقا لما نشرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية، يشعر الأزواج بالضغط عندما يعتمدون بشكل كبير على زوجاتهم في الإنفاق على المنزل.
وأوضحت الدراسة، التي أجريت خلال 15 عاما على 6 آلاف زوج وزوجة، إلى أنه كلما قل دخل الزوجة عن 40 في المائة انخفضت الضغوط على الأزواج والعكس صحيح.
نسبة الزوجات اللائي يكسبن أكثر من أزواجهن في عام 1980 كانت 13 في المائة، ولكن في 2017 وصلت النسبة إلى الثلث.
وأوضحت الخبيرة الاقتصادية بكلية الإدارة بجامعة باث، جوانا سيردا، أن نتائج الدراسة تشير إلى أن التفاوت في الدخول يمكن أن يشكل خطرا على صحة الرجال، حيث إن الضغوط يمكن أن تؤدي لإصابتهم بأمراض جسدية وكذلك أزمات عاطفية واجتماعية.
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