ياسمين صبري والرداد أبرز أبطال الأعمال الدرامية في رمضان المقبل

بدأ عدد من الفنانين المصريين الكشف عن أعمالهم الدرامية لشهر رمضان المقبل، حيث أكد الفنان حسن الرداد، يوم الأحد، خوضه المنافسة بمسلسل "ذا جاد فازر".

وكتب الرداد على صفحته بموقع التوصل الاجتماعي "فيسبوك"، "مسلسل the_god_father، أنا وعم باتشينو اللي وقف مع الجيل كله، رمضان ٢٠٢٠، أنتظرونا". وأرفقها بصورة من المسلسل.

كما قرر القائمون على مسلسل "اللعبة" بطولة شيكو وهشام ماجد، عرضه فى شهر رمضان 2020 وذلك بعد تأجيله من شهر رمضان الماضي.

وكان المسلسل تم تحديد شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي موعدا لعرضه ليتم تأجيله مرة أخرى ليعرض في شهر رمضان، وفقا لموقع صحيفة "اليوم السابع".

ومن المقرر أيضا أن تخوض الفنانة ياسمين صبري السباق الرمضاني بمسلسل "فرصة تانية"، الذي تعاقدت عليه خلال الفترة الماضية.

ونشر السيناريست محمد سيد بشير صورة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة تجمعه بياسمين صبري وكتب "ومن توكل علي الله هو حسبه ووكيله .. مسلسل.. فرصة ثانية .. رمضان ٢٠٢٠ من إنتاج : سينرجي للمنتج تامر مرسي وإخراج مرقس عادي ومعالجة درامية محمد سيد بشير وتأليف مصطفي جمال هاشم، وفقا لموقع صحيفة "الأهرام" المصرية.