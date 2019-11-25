ملابس جديدة بآلاف الدولارات لا يمكن لمسها أو ارتداؤها... صور

وصل المصممون في وقتنا هذا إلى آفاق جديدة من خلال بيع ملابس "رقمية" لن يتمكن العملاء ارتداءها أو حتى لمسها وهذا يسمح لعشاق الموضة بالحصول على أندر التصاميم، تمنحك الظهور المثالي على شبكات الإنترنت مقارنة بما ترتديه في الواقع.

وبدأت شركة هولندية "ذي فابريكانت" وشركة نرويجية "كارلينغز" بتصميم أزياء "رقمية" افتراضية، حيث يُرسل العملاء صورا لأنفسهم ويقوم المصمم بتلبيس الصور وهكذا يحصلون على ملابس جديدة افتراضية يمكنهم مشاركتها مع المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Fabricant (@the_fab_ric_ant) 30 Окт 2019 в 8:11 PDT

وقالت الباحثة الثقافية في شركة سباركس آند هوني لصحيفة "ذي تايمز"، "إذا كان مقدار الحذر الذي نتخذه خلال تحرير الصور على إنستغرام يشير إلى شيء فهو أن أهدافنا في تكييف مظهرنا على الإنترنت لا حدود لها".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Модный magazin (@emm.ru) 24 Ноя 2019 в 11:52 PST

وأضافت: "نظرا إلى أننا ننفق الكثير من الوقت والطاقة على الإنترنت، فمن المنطقي أن نناقش ما نشتريه لتحسين مظهرنا على الإنترنت بشكل جذري".

يذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة الأمن الرقمي كوانستامب، ريتشارد ما، قد اشترى فستانا رقميا كهدية في عيد ميلاد زوجته يحمل اسم "التقزح اللوني" خلال مزاد خيري في سان فرانسيسكو في شهر مايو/أيار بمبلغ قدره 9.500 دولار.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Fabricant (@the_fab_ric_ant) 8 Окт 2019 в 7:16 PDT

وبرأي ريتشارد، ستزيد في المستقبل القريب قيمة الملابس الرقمية بزيادة الأشخاص الذين يرغبون في شرائها، وقال: "هذا شيء جيد أن أشارك في كتابة جزء جديد من التاريخ".

وتم تصميم الفستان من قبل مصممي الملابس الرقمية في شركة "ذي فابريكانت"، حيث قال رئيسها التنفيذي كيري ميرفي، إن الشركة تتعامل بانتظام مع العلامات التجارية الكبرى، بما في ذلك ألكسندر مكوين وتومي هيلفيغر وكالفن كلاين، وأضاف: "تصميم الأزياء لم تتغير لمدة مئة 100 عام تقريبًا، وملابس الرقمية تفتح مساحة جديدة ونموذج أعمال جديد".

من جهة أخرى قام متجر شرقي لندن البريطانية Hot:Second in Shoreditch" بتقديم عرض، يقوم العملاء خلاله بالتبرع بملابس لا يحتاجونها مقابل رؤية أنفسهم في ألبسة رقمية.