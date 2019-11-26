تركي آل الشيخ يعلن عن مواجهة مرتقبة بين الأهلي المصري والهلال السعودي (فيديو)

أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عن مواجهة مرتقبة بين فريقي الأهلي المصري ونظيره الهلال السعودي.

وقال آل الشيخ في مداخلة هاتفية عبر برنامج "الديوانية" المذاع عبر شاشات القناة الرياضية السعودية، أن الهلال سيواجه الأهلي المصري في مباراة تكريمية حفل اعتزال لنجم الهلال السابق "طارق التايب".

ولعب طارق التايب بين صفوف الهلال السعودي لمة ثلاث سنوات منذ 2006، قبل أن ينتقل إلى الشباب السعودي لمدة موسم.

ولم يحدد آل الشيخ موعد اللقاء ولكن عزا تحديد الموعد إلى اللاعب طارق التايب جيث طلب منه التنسيق مع الأهلي والهلال من أجل لعب المباراة.

الهلال السعودي تُوج يوم الأحد 24 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري، بلقب دوري أبطال آسيا بعد غياب 19 عاما، بعد فوزه في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بالنهائي بنتيجة (3-0) على أوراوا الياباني.

#الديوانيه



حفل اعتزال "طارق التايب" سيجمع الأهلي المصري بالهلال السعودي. — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 25, 2019

سبق للأهلي المصري التواجد في السعودية خلال شهر فبراير/شباط للعام الماضي 2018، ليشارك في مباراة اعتزال فؤاد أنور أمام فريق الشباب السعودي.