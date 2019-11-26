تركي آل الشيخ يعلن عن مواجهة مرتقبة بين الأهلي المصري والهلال السعودي (فيديو)

وقال آل الشيخ في مداخلة هاتفية عبر برنامج "الديوانية" المذاع عبر شاشات القناة الرياضية السعودية، أن الهلال سيواجه الأهلي المصري في مباراة تكريمية حفل اعتزال لنجم الهلال السابق "طارق التايب".
ولعب طارق التايب بين صفوف الهلال السعودي لمة ثلاث سنوات منذ 2006، قبل أن ينتقل إلى الشباب السعودي لمدة موسم.
#الديوانيه— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 25, 2019
مداخلة معالي المستشار #تركي_آل_الشيخ مع برنامج "الديوانية" وحديثه عن تتويج #الهلال واعتزال طارق التايب.@Turki_alalshikh pic.twitter.com/yCMhvM3few
ولم يحدد آل الشيخ موعد اللقاء ولكن عزا تحديد الموعد إلى اللاعب طارق التايب جيث طلب منه التنسيق مع الأهلي والهلال من أجل لعب المباراة.
الهلال السعودي تُوج يوم الأحد 24 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري، بلقب دوري أبطال آسيا بعد غياب 19 عاما، بعد فوزه في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بالنهائي بنتيجة (3-0) على أوراوا الياباني.
#الديوانيه— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 25, 2019
حفل اعتزال "طارق التايب" سيجمع الأهلي المصري بالهلال السعودي.
سبق للأهلي المصري التواجد في السعودية خلال شهر فبراير/شباط للعام الماضي 2018، ليشارك في مباراة اعتزال فؤاد أنور أمام فريق الشباب السعودي.
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