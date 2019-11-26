بيان من الجامعة العربية بمناسبة حملة مناهضة العنف ضد المرأة

تعقد جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان في 8 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، فعالية هامة تجدد خلالها الالتزام المشترك والشراكة القوية لمنع العنف ضد المرأة ودعم الناجيات من العنف في المنطقة العربية.

ذكرت جامعة الدول العربية، في بيان لها بمناسبة الاحتفال بحملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة التي تنطلق في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة في 25 نوفمبر وتنتهي في 10 ديسمبر الموافق لليوم العالمي لحقوق الإنسان، أنها تولي اهتماما كبيرا للقضاء على العنف ضد المرأة.

وأشار البيان إلى أن "القادة العرب في اجتماع الدورة 28 للقمة العربية في مارس/ آذار 2017 تبنوا إعلان القاهرة للمرأة العربية والاستراتيجية والخطة التنفيذية "أجندة تنمية المرأة في المنطقة العربية 2030".

وخصصت الاستراتيجية محورا كاملا للقضاء على العنف ضد المرأة والفتيات ينادى بتحقيق "تمتع المرأة والفتيات بالحق في العيش في مجتمع خالي من جميع أشكال العنف ضد المرأة، وأن تكون هناك مكانة تشريعية، وحماية اجتماعية وصحية تحظى بها جميع النساء والفتيات اللاتى تعانين والناجيات من العنف وعواقبه".

وتابع "بالإضافة إلى ذلك وبالتعاون مع ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، تقوم جامعة الدول العربية لتطوير أول اتفاقية حول القضاء على العنف ضد النساء والفتيات والعنف الأسرى في المنطقة العربية".

كما سيشهد العام القادم 2020، الذكرى الخامسة والعشرين لإعلان ومنهاج عمل بيجين، التي تبنى مرحلة هامة في قضية المساواة بين المرأة والرجل والعمل على منع والقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، وتطالب الجامعة العربية بالعمل على تحقيق حقوق المرأة لتحقيق مستقبل متساو"، بالمساواة في الأجر، والمساواة في الرعاية غير مدفوعة الأجر وفى الأعمال المنزلية، ووضع حد للتحرش الجنسي والعنف ضد النساء والفتيات، وتوفير خدمات صحية تستجيب لاحتياجاتهن، والمشاركة المتساوية في الحياة السياسية وفى اتخاذ القرار في جميع أوجه الحياة.