قبيلة "تقدد" جثث أجدادها وتنشرها حول المكان...صور وفيديو

وبحسب لوهان يبني الشخص قبل وفاته كوخا دائريا، لكي يدور الدخان بداخله أثناء عملية التحنيط والتقديد والتي تأخذ عدة مراحل، ويختار الشخص قبل وفاته المكان الذي سيحنط فيه، فتزرع الأرض بجانب المكان ليتمكن المحنطون من تناول الطعام أثناء العملية.
وتبدأ عملية تحنيط الجثة بعد انتفاخها، حيث توضع بالقرب من النار المشتعلة، ويتم ثقب جسد الميت بعصا البامبو، بهدف إخاراج السوائل من جسم الميت، ويدهن أعضاء فريق التحنيط وجوههم بهذه السوائل، حتى تبقى روح الميت معهم، ويحرصون على عدم سقوط السوائل على الأرض.
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To obtain the spirit of the deceased Gemtasu, Assik covers himself with body fluids whilst Gemtasu gets mummified according to his tribal tradition of Papua New Guinea. #nationalgeographic #natgeocreative #death #mummification #canon5dsr #picoftheday #neverstopexploring
ويخفف فريق التحنيط (يتكون من 7 اشخاص) من وهج النيران، وتحرك الجسد بشكل مستمر، في عملية يمكن أن تستغرق 6 اسابيع، تعلق جثة الميت المحنط فوق مرتع صخري لتحمي القبيلة.
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To Gemtasu, it is very important to get mummified, because he believes that his spirit has now a home. As long as his body stays near his loved ones, he will always be there as spirit to protect them. The entire family helps to fulfill his wish according to tribal traditions. #nationalgeographic #natgeocreative #thephotosociety #neverstopexploring
ويمنع أعضاء فريق التحنيط الخروج من مكان العملية حتى انتهائها، حيث ينامون مع الجثة ويتناولون الطعام في نفس المكان طوال مدة عملية التحنيط.
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It's very sad to see a loved one passing away, especially for Gemtasu's greatgrandson. But grief is shown and shared openly in the family. During the 3month long mummification process in the remote highlands of Papua New Guinea, everybody comes together to cry, but also to laugh. #nationalgeographic #natgeocreative #thephotosociety #neverstopexploring #natgeotravel
وحضرت العالمة "لوهان" مراسم تحنيط زعيم القبيلة "جيمتاسو" الذي جمعتها به علاقة طيبة بعد سنوات، ووافق سابقا على قيامها بتصوير هذه المراسم أثناء تحنيطه.
وكانت العالمة قبل سنوات بطريقها لتصوير بركان في بابوا غينيا، عندا شاهدت كتيب سياحي يتحدث عن قبيلة تحنط موتاها، واستغرق منها البحث عن القبيلة ثلاث سنوات، وقامت برحلات اسبوعية استغرقت ساعات من السير على الأقدام للحصول على ثقة سكان القبيلة، والتعرف على زعيمها، الذي تباناها كأحد أبنائه وقال لها سابقا "كاميرتك تشبه عملية التحنيط التي نقوم بها، فكلاهما يعملان على التقاط صورة لوجه الميت حتى يستطيع الأحباء رؤيته إلى الأبد" بحسب "بي بي سي".
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