بالفيديو... أهداف مباراة بايرن ميونخ وسرفينا زفيزدا (6-0) في دوري الأبطال

فاز نادي بايرن ميونخ الألماني على نظيره سرفينا زفيزدا الصربي (5-0)، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الثانية لدوري أبطال أوروبا.

أحرز أهداف بايرن ميونخ، ليون غوريتسكا وروبرت ليفاندوفسكي "هاتريك"، كونتين توليسو في الدقائق (14، 60، 64، 68، 89).

استطاع بايرن ميونخ أن يسيطر على مجريات الأمور خلال المباراة حيث بلغت نسبة الاستحواذ إلى 70% طوال أحداث المباراة.



بهذا الفوز يواصل بايرن ميونخ تربعه على رأس المجموعة الثانية لدوري أبطال أوروبا برصيد 15 نقطة، بينما يقبع سرفينا زفيردا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.