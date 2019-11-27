أهداف مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان (2-2) في دوري أبطال أوروبا... فيديو

تعادل نادي ريال مدريد الإسباني مع نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي (2-2)، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا.

أحرز أهداف المباراة، لريال مدريد كريم بنزيما "هدفين" في الدقائق (17، 79)، بينما أحرز أهداف باريس سان جيرمان كليان مبابي وبابلو ساربيا في الدقائق (81، 83).



الفريقان ضمن التأهل رسميا للدور المقبل حيث يتربع باريس سان جيرمان في الصدراة بـ 13 نقطة، بينما يليه ريال مدريد بـ 8 نقاط.

وكان الفريق الملكي ضمن التأهل رسميا بعد تعادل كلوب بروج صاحب المركز الثالث في المجموعة مع جالطة سراي التركي.