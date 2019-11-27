اللاعب القطري بسام الراوي أول ضحايا الإصابات في خليجي 24

كشف الاتحاد القطري لكرة القدم غياب اللاعب بسام الراوي مدافع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، حتى نهاية البطولة بسبب إصابته بكسر في الساق، خلال مباراة منتخب بلاده أمام العراق، أمس الثلاثاء، في افتتاح كأس خليجي 24.

وخرج بسام مصابا في الشوط الثاني وشارك بدلًا منه اللاعب سالم الهاجري، متوجها إلى مستشفى الطب الرياضي وجراحة العظام، بحسب ما نشره موقع "آس آرابيا" الرياضي.

وأجرى الأطباء الفحص اللازم للراوي، وتبين إصابته بكسر في السابق اليمنى وحاجته إلى إجراء جراحة عاجلة تستلزم غيابه عن الملاعب لفترة طويلة، الأمر الذي لن يمنعه من استكمال مشوار كأس خليجي 24 الحالية مع منتخب قطر.

إصابة وتعدي ، وترجع إلى ميدانك يابطل#بسام_الراوي pic.twitter.com/4V8m60FZyl — حيدر عبد الحق (@haidarabdulhaq) ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩

ويعتبر بسام الراوي أول ضحايا الإصابات في كأس خليجي 24، ومن المقرر أن يجهز الإسباني فيلكس سانشيز مدرب قطر اللاعب البديل.

وصعبت خسارة قطر أمس أمام العراق، موقفها في التأهل إلى الدور نصف النهائي، ولا بديل حاليا للتأهل عن الفوز على اليمن والإمارات في المباراتين القادمتين.