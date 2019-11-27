أكثر 10 سيارات مبيعا في مصر خلال 2019... فيديو وصور

وقال التقرير إن المبيعات انخفضت بنسبة %4 لتصل إلى 125 ألفا و306 وحدات خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 130 ألفا و802 مركبة خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وذكر تقرير "أميك" أن مبيعات سيارات الركوب الخاصة الملاكي انخفضت بنسبة %9 مسجلة 87 ألفا و272 سيارة، مقابل 96 ألفا و13 وحدة.

وكشفت الإحصاءات انخفاض مبيعات السيارات المجمعة محليا، بنسبة 6.3 % لتسجل 59 ألفا و442 وحدة، مقابل 63 ألفا و454 مركبة، وهبطت مبيعات المركبات المستوردة هبوطًا بنسبة %2، لتصل إلى 65 ألفا و864 وحدة، مقابل 67 ألفا و348 مركبة.

ونشر التقرير إحصائية بقائمة السيارات الأكثر مبيعا في مصر، إذ تصدرت الكورية شيفوليه القائمة، وحصدت المركز الأول كأكثر السيارات مبيعا من العام الجاري، حيث استحوذت على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات السيارات بمختلف فئاتها بنسبة 23.5 % محققة 29 ألفا و464 وحدة.

واحتلت اليابانية نيسان المركز الثاني في قائمة أكثر السيارات مبيعا في العام الجاري بحصة سوقية 12.5 % مسجلة 15 ألفا و675 سيارة.

وفي المركز الثالث جاءت السيارة الكورية هيونداي بحصة سوقية %10.6 بواقع 13 ألفا و283 مركبة.

وحصلت السيارة اليابانية تويوتا على المركز الرابع في قائمة أكثر السيارات بحصة سوقية 10 % بواقع 12 ألفًا و641 مركبة.

واحتلت رينو المرتبة الخامسة بعد أن اقتنصت حصة سوقية 7.8 % محققة 9 آلاف و810 سيارات.

وحصدت السيارة الفرنسية بيجو المركز السادس في قائمة أكثر السيارات مبيعًا خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بحصة سوقية 4.4 % مسجلة 5 آلاف و476 وحدة.

وجاءت السيارة الكورية كيا في المركز السابع وذلك بحصة سوقية بنسبة 4.3 % بواقع 5 آلاف و401 مركبة.

وفي المركز الثامن جاءت العلامة الصينية "بي واي دي" مستحوذة على حصة سوقية 3.4 % محققة 4 آلاف و285 مركبة.

واحتلت الشركة الصينية كينج لونج المركز التاسع بحصة سوقية بلغت 2.7 % بإجمالي مبيعات 3 آلاف و340 مركبة.

واستقرت الشركة اليابانية سوزوكى في المرتبة العاشرة لتسجل حصة 2.5 % بعد تمكنها من بيع 3 آلاف و124 وحدة.

وقفزت مبيعات قطاع الأتوبيسات بنسبة %22 لتصل إلى 13 ألفا و842 وحدة، مقارنة مع 11 ألفًا و327 مركبة، كما صعدت مبيعات الشاحنات بنسبة %3، بعد تمكنها من بيع 24 ألفًا و192 مركبة، مقارنة مع 23 ألفا و462 شاحنة.