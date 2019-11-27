تطبيق جديد على "فيسبوك" يتيح لك جمع الأموال (فيديو)

ستقدم الشركة من خلال هذا التطبيق مكافآت لمستخدمي "فيسبوك" الذين سيشاركون في استطلاعات الرأي التي من شأنها تطوير مواقع التواصل التابعة لها كـ"فيسبوك"، و"إنستغرام" و"واتسآب".

فمبجرد فتح حساب على خدمة "Facebook Viewpionts"، سيتمكن مستخدمو "فيسبوك" من الحصول على الأموال، وستقوم الشركة بدعوة المسجلين فيها للتعرف على برنامج المكافأة الذي يتم من خلاله جمع عدد من النقاط والتي تحول إلى نقود بالاعتماد على الاستطلاع الذي سيشارك فيه المستخدم ومدته والنقاط التي حصل عليها.

وبحسب الشركة فإن المستخدم يمكنه الحصول سنويا على 600 دولار أمريكي، بحسب مانشر موقع Cybeout.

وحول برنامج "حماية الخصوصية"، قالت الشركة بأن معلومات المشتركين في التطبيق لن تباع إلى أية جهات خارجية، كما أنها لن تقوم بمشاركة نشاطات حسابهم وربطها بالتطبيق دون أخذ موافقة المستخدم.