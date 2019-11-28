أسرة الرئيس الراحل السادات تستضيف خالد النبوي

نشر الفنان المصري، خالد النبوي، مجموعة من الصور له خلال استضافته في منزل أسرة الرئيس المصري الراحل أنور السادات.

وعلق النبوي على الصور التي نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، قائلا: "شكرا السيدة الفاضلة جيهان السادات على حفاوة الاستقبال.. شكرا أسرة الرئيس الراحل على على رقي الحوار معكم".

يذكر أن الفنان العالمي خالد النبوي، جسد شخصية الرئيس الراحل محمد أنور السادات في مسرحية "كامب ديفيد" التي عرضت في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، في شهر مايو/ أيار عام 2016.

ويعرض للفنان خالد النبوي حاليا مسلسل "ممالك النار"، الذي يجمع عددًا من نجوم العالم العربي منهم خالد النبوي، رشيد عسّاف، محمود نصر، ياسين بن قمرة، سهير بن عمارة، كنده حنا، عبدالمنعم عمايري، نضال نجم.