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06:42 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    كيف تغسل شعرك بطريقة صحيحة؟

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    هل تساءلت يوما كيف تغسل شعرك بالطريقة الصحيحة؟ وكم مرة يجب غسله؟ وهل تستخدم الشامبو فقط أم البلسم؟

    غسل الشعر أمر مهم وروتيني، ولكننا جميعا قد نرتكب أخطاء أثناء القيام بذلك، ما قد يؤدي إلى الإضرار بصحته وجماله. 

    يقول زوي باس، الخبير في الشعر بشركة "فيليب كينغسلي" العالمية، إن أكبر خرافة عن الشعر هي أن غسله المتكرر أمر سيئ، إذ لا يوجد منطق وراء هذه الفكرة، بحسب صحيفة The Telegraph البريطانية. 

    أينما تكون أو تذهب يلتقط الشعر الأوساخ والقاذورات، فضلا عن العرق، والزيوت، وخلايا الجلد الميتة. 

    كم مرة يجب غسل الشعر؟ 

    يقول "باس": "يمكن غسل الشعر يوميا إذا أردت، فتكرار الغسل لن يُزيل الزيوت الطبيعية من الشعر، لأنها -ببساطة- لا تنتقل من فروة الرأس إلى خصل الشعر، وخصوصا إذا كان الشعر متضررا أو مصبوغا".

    ويضيف: "من الناحية الفسيولوجية، جميع أنواع الشعر متشابهة، والفارق فقط في شكل الخصال".

    وينصح "باس" باستخدام الشامبو (الغسُول)، فهو يحتوي على منشطات السطح (Surfactants) المصممة للإمساك بالأوساخ والزيوت، والتي يسهل غسلها بعد ذلك، على الرغم من التوجه الجديد المنتشر إلى استخدام البلسم فقط أثناء غسل الشعر. 

    كيف تغسل شعرك؟ 

    • بلل شعرك حتى يصبح رطبا تماما. وإذ كانت رغوة الشامبو أكثر عند غسله للمرة الثانية فهذا يعني أن الشعر مبلل بشكل صحيح. وتكفي كمية شامبو قدرها 50 ملليمتر لمعظم الناس بمختلف أنواع الشعر. 
    • قم بغسل فروة الرأس بدلا من الشعر. واسمح للرغوة بالانتشار إلى أطراف الشعر. وفي حال غسله كل يوم، فلا حاجة إلى غسله مرتين بالشامبو.

    لكن، في حالة غسله مرتين أسبوعيا، أو إذا أصبح شعرك لزجا أو كنت تستخدم الكثير من منتجات تصفيف الشعر، فقد ترغب في القيام بذلك مرة ثانية.

    يكون الشعر المجعد أكثر عرضة للتلف والجفاف، لكن يمكن تكرار غسله بما يتناسب مع الشعر -على الأقل مرة في الأسبوع.
     وبالنسبة للشعر القصير، لا حاجة إلى استخدام البلسم، لكن مع الشعر الطويل، ينبغي استخدامه، وخصوصا مع الشعر المصبوغ، ويعمل البلسم على ترطيب وتنعيم طبقة الشعر الخارجية، لكن يوضع فقط على وسط الشعر والنهايات.

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    الكلمات الدلالية:
    تصفيف شعر, الشعر
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