نادرة جدا...ولادة طفل برأسين وثلاثة أذرع وجسد واحد في الهند...فيديو

صدم زوجان في الهند بعد عملية الولادة،عندما شاهدا طفلهما برأسين وثلاثة أذرع وجسد واحد، في حالة هي الأندر في العالم.

وزار الزوجان سابقا أحد المشافي الهندية، بعد 34 أسبوعا على الحمل، وتلقت الأم خبرا سعيدا بوجود توأم، وانتظرا طفلين طبيعيين، لكن النتيجة كانت صادمة بعد الولادة.

حذر الأطباء بعد فترة وجيزة من وجود خلل ما في الأجنة، فقد سجلت صور "الإيكو" شكلا نادرا وغريبا لتوأم ملتصق.

قال الزوج: "أغمي على زوجتي عندما شاهدت طفلها، نحن مصدومون، إنه أمر لا يصدق، طفل برأسين، كنا سعداء بانتظار توام، لكنه طفل واحد برأسين".

بدورها قالت الأم، بابيتا أهيروار (21 عام) بعد خروجها من الصدمة الكبيرة: "يقول الناس أشياء كثيرة لكنه طفلي في النهاية، سوف آخذه إلى المنزل، وطالما كان على قيد الحياة، فسأحبه وأعتني به، لكن ليس لدي نقود لعملية جراحية".

وقال اختصاصي الأطفال الذي أشرف على العمل الجراحي، الدكتور سوريندرا سونكار: "يتشارك الأطفال الرضع الأعضاء الداخلية ويخضعون الآن للمراقبة على مدار الساعة، وسيتم نقل الطفل إلى وحدة متقدمة لمزيد من العلاج".

ويشرف فريق طبي على الطفل الصغير، ويتواصل الأطباء مع المشافي الرئيسية في نيودلهي وبوبال لمحاولة إيجاد حل للمشكلة التي قلبت سعادة الزوجين بانتظار طفلين إلى حزن شديد، بحسب صحيفة "ميترو".