شركة زها حديد تصمم مدينة ذكية في روسيا... صور

تم اختيار مهندسي شركة زها حديد لتصميم مدينة ذكية في منطقة روبليوفو-أرخانغيلسك غربي العاصمة موسكو، روسيا.

ستشمل "المدينة" الجديدة العديد من الأماكن الرياضية والحدائق وبحيرة، بالإضافة إلى المؤسسات الثقافية والمكاتب ومراكز الترفيه والفنادق والمساكن الجديدة التي تتسع لـ 66.500 شخص، بحسب موقع "إنتيريور".

Zaha Hadid Architects becomes part of the team set to build a new neighbourhood near #Moscow: https://t.co/h8790l5Ty8 (Via @BuildingNews) pic.twitter.com/0thFoCDf5A — Emma Sisson (@Emma_LMC) November 16, 2018

وبالإضافة إلى شركة "زها حديد أركيتيكتس"، تشترك مؤسسة "Nikkei Sekkei" و"UNK Project" في المشروع، بالإضافة إلى المكتب الإيطالي "Archea Associati" و"ABD Architects"، كلهم سيقومون ببناء مجموعة سكنية على مساحة 460 هكتارا.

ووفقا لرئيس المشروع في شركة زها حديد، كريستوس باساس، يركز تصميم المدينة الذكية ليس فقط على بناء تقنيات حديثة بل على خلق وسط منظم في الفضاء العام هدفه توحيد الناس.

ZAHA HADID ARCHITECTS TO BUILD NEW SMART CITY NEAR MOSCOW



Zaha Hadid Architects has been selected as one of the consortiums to build the new Rublyovo Arkhangelskoye neighborhood to the west of Moscow. Details here;https://t.co/Qhlsg9b7rGhttps://t.co/Vh4IJM1U5S pic.twitter.com/YJDGntNEpH — BUILDACE MAGAZINE (@BuildaceM) November 12, 2018

وأوضح أن المهندسين المعماريين يريدون "الجمع بين الجوانب الطبيعية للمدينة ومبادئ الانفتاح والشمولية في الهندسة المعمارية العالية الجودة المناسبة للقرن الحادي والعشرين".

ستبدأ المرحلة الأولى من المشروع في عام 2019، وستتزامن مع إنشاء خط المترو في عام 2020 الذي يربط منطقة روبليوفو-أرخانغيلسك بموسكو. وهكذا ستصبح روبليوفو-أرخانغيلسك "مركزا" توفر فرص عمل جديدة وتفرغ ازدحام وسط مدينة موسكو.