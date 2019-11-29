الموت يفجع الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة

وأعلن الفنان المصري، مفيد عاشور، خبر وفاة زوجة الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، وذلك بحسب الموقع الإلكتروني "مصراوي".

وكتب عاشور، قائلا:

توفيت إلى رحمه الله السيدة سلوى الرافعي والدة زوجتي .. (زوجة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة ). رحمها الله وغفر لها وأسكنها فسيح جناته، نسألكم الفاتحة على روحها الطاهرة.

وكتب عدد من أقارب الفنان المصري، عبد الرحمن أبو زهرة، عبر صفحاتهم على موقع "فيسبوك"، أن صلاة الجنازة ستكون عقب انتهاء صلاة الجمعة مباشرة في مسجد النور بالعباسية بالعاصمة المصرية، القاهرة، طالبين الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

يذكر أن أبو زهرة أحد أبرز نجوم الفن في مصر، وقد اشتهر بتجسيد الشخصيات التاريخية، وإن ظهر وبرز في أدوار متنوعة أخرى، أشهرها دور "المعلم سردينة"، في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي".