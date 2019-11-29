انطلاق الدورة الـ18 للمهرجان الدولي للفيلم في مراكش اليوم

تنطلق فعاليات الدورة الـ18 للمهرجان الدولي للفيلم في مدينة مراكش المغربية، مساء اليوم الجمعة، وتستمر حتى 7 ديسمبر/ كانون الأول المقبل .

يعرض المهرجان 98 شريطا سينمائيا من 34 ضمن برامج المهرجان ومنها‭" : ‬المسابقة‭ ‬الرسمية‮"‬،‭‬‮"‬السهرات‭ ‬المسائية‮"‬،‭‬‮"‬تكريم‭ ‬السينما‭ ‬الاسترالية"‬،"‬العروض‭ ‬الخاصة"‬،"‬القارة‮11"‬،‭‬‮"‬بانوراما‭ ‬السينما‭ ‬المغربية"‬، "‬الجمهور‭ ‬الناشئ"‬،‭"‬عروض‭ ‬جامع‭ ‬الفنا"‬،‭‬‮ "‬عروض‭ ‬بالوصف‭ ‬الصوتي"‬،‭ ‬و‭ ‬فقرة‭‬‮ "‬التكريم"‬‭.‬

‬وبحسب بيان حصلت " سبوتنيك " على نسخة منه، يفتتح المهرجان مساء اليوم، الجمعة، بالفيلم الأمريكي (السكاكين المشحوذة) للمخرج ريان جونسون، وهو من أفلام التشويق الكوميدية.

يعرض المهرجان العديد من الأفلام، ومنها فيلم "قصة زواج" للمخرج نوح بومباك من الولايات المتحدة، و"لابد أنها الجنة" للمخرج إيلي سليمان من فلسطين، و"نورا تحلم" للمخرجة هند بوجمعة، وهو انتاج تونسي بلجيكي فرنسي مشترك، و"الإيرلندي‮"‬‭ ‬لـ"مارتن‭ ‬سكورسيزي"‬ ‭)‬الولايات‭ ‬المتحدة)‭ ‬و"ادم" للمخرجة المغربية مريم التوزاني، ويختتم المهرجان بفيلم "حواء السنة الجديد"، ويجمع ثلة من النجوم المصريين الذين ينتمون للجيل الجديد من السينمائيين .

وبصفتها "ضيف‭ ‬الشرف‮" المهرجان لهذه الدورة سيكون‭ ‬للسينما‭ ‬الأسترالية‭ ‬حضورا‭ ‬بارزا‭ ‬في‭ ‬مراكش‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬بفضل‭ ‬برمجة‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل عن 25 شريطا سينمائيا موزعة بين‭ ‬سينما‭ ‬المؤلف‭ ‬والكلاسيكيات والأفلام الناجحة‭ ‬جماهيريا.