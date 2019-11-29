سترة يرتديها الناس في الشارع...تحمي من الرصاص والقنابل...فيديو

أطلقت شركة "فوليباك" الهولندية سترة قادرة على تلقي الصدمات القوية وصد أنواع مختلفة من الهجمات.

وبحسب الشركة التي وصفت السترة بأنها "أقوى سترة في العالم" فإن هيكلها قادر على صد الهجمات وحماية الأفراد والمدرعات من القنابل والألغام.

وأشار موقع الشركة المصنعة، إلى أن سترتها "النفخ" التي اسمتها "البوفر غير القابل للتدمير" أقوى من الفولاذ بـ 15 ضعفا، وتتخطى متانتها ألياف الأراميد بـ 40%، التي تستخدم في الصناعات العسكرية والفضائية.

وتم تصنيع السترة من الألياف المعروفه بقوتها ومتانتها وشدة تحملها، وتم استخدام مادة "الداينما" غير القابلة للتدمير، التي تتمتع باستدامة طويلة يمكن أن تكون "لمدى الحياة" بحسب "highsnobiety".

وتزن السترة نحو 2.5 كغ وتبلغ تكلفتها مايقارب 985 دولارا أمريكا، وتوفر حماية من البرد إضافة إلى ميزاتها السابقة.