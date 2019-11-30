"قصة لا يعرفها الكثير"... كيف كان الملك سلمان يتعامل مع ابنته الوحيدة خلال مرض والدتها؟

كشفت الأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الابنة الوحيدة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، العديد من الجوانب الشخصية للملك.

وفي حوار صحفي نشرته مجلة "اليمامة" السعودية يوم الخميس، أكدت الأميرة حصة، أن والدها يحترم عمله ويتفانى فيه بدرجة كبيرة.

"شخص منظم جدا"

وقالت الأميرة السعودية: "والدي شخص منظم جدا، كان يخرج إلى عمله في إمارة الرياض الساعة السابعة إلا ربع، حتى لو كان متعبا أو متوعكا، فهو لا يتأخر عن عمله".

وأضافت:"كان يحرص على أن نتناول طعام الإفطار معه قبل ذهابنا للمدارس، ثم نلتقي به مرة أخرى وقت الغداء بحدود الساعة الثانية والنصف ظهرا، وبعد ذلك ينام قليلا ثم يذهب للقاء من جاء إلى مجلسه حيث يمتلئ بالرجال، وبعد انصرافهم يكون هناك جلسة عائلية بسيطة، قبل أن يذهب للنوم يصلي ويقرأ شيئا من القرآن".

الأميرة حصة بنت سلمان تكشف العديد من جوانب شخصية خادم الحرمين



كشفت الأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الابنة الوحيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الجوانب الشخصية للملك وولي العهد

وقالت إن ما نراه من دعم للمرأة لمسته من خلال تعامل والدها المبكر معها. pic.twitter.com/njmffPA6SE — مُحبو صاحِب السُمو المٓلكي الأميٓر محمد بِن سٓلمان (@MBS_Mohammed_) November 30, 2019

وأشارت الأميرة السعودية إن ما نراه الآن من دعم للمرأة، لمسته من خلال تعامل والدها المبكر معها، قائلة: "فقد أعطاني الثقة وسمح لي أن أسافر وأدرس، ومنذ كانت صغيرة وهي تسمع والدها يقول إن المرأة البدوية والحضرية تقلط الرجال وتركب الخيل والجمل".

وتابعت: "كان (والدي) يستغرب من تأخر قرار قيادة المرأة للسيارة، لكن أخيرا تحققت واحدة من أمنياته، وإن شاء الله يكون القادم أجمل وأفضل".

هكذا تعامل خلال مرض زوجته..

وقالت الأميرة "في الحقيقة كان الوالد لي في فترة من الفترات أبا وأما في نفس الوقت وهذا شيء لا يعرفه الكثير من الناس".

وأضافت: "والدتي كانت مريضة منذُ أن كان عمري 7 سنوات وكانت تسافر بين فترة وأخرى للعلاج ويبقي والدي إلى جانبي يهتم بكافة شؤوني ويتابع دراستي وكان يرفض أن أستعين في دراستي بمدرسين خصوصيين رغم انني أحيانا اضطر لذلك بسبب مرض الوالدة واحتياجها لجلسات علاجية طويلة في غسيل الكلى لمدة سنتين".

الأميرة حصّة بنت الملك سلمان بن عبدالعزيز.



هي البنت الوحيدة بين ١٢ ولد. pic.twitter.com/Rao9KAhVCw — Abdullah (MBS🇸🇦) (@jackbinwilson) November 29, 2019

وتابعت: "بعد معاناة مع المرض تمكنت من زراعة الكلى ثم عاودها المرض وأنا في التاسعة عشر من عمري ورغم كل تلك المعاناة كان والدي يرفض فكرة أن أدرس (منازل) ويصر على تواجدي في المدرسة والجامعة وكان يوليني جل اهتمامه رغم مشاغله ومسؤولياته المتعددة"، مضيفة:

"كان يتحمل مسؤولية تربيتي مسؤولية كاملة في غياب والدتي لذلك لم أشعر بالغيرة حقيقة من الرياض لأنه كان يمنحني حبه واهتمامه وكان يأخذني معه في سن صغيرة إلى مكتبه وأرافقه في بعض اجتماعاته الرسمية مما أعطاني دعما معنويا وثقة كبيرة بالنفس".

ولفتت إلى أن مرض والدتها كان في وقت مبكر من حياتها، ما جعلها تعيش حالة توازن وتبني شخصيتها والاعتماد على نفسها، مضيف: "كما أنه جعلني اشعر كم هي الدنيا صغيرة لا تساوي شيئاً فلماذا يغتر الإنسان بنفسه أو يصاب بالكبر والغرور".

الملك سلمان والدته هي الأميرة حصة بنت أحمد السديري كان الملك سلمان متأثرا بها كثيرا فسمى ابنته حصة على اسمها وفاء لها وتعلقا وتأثرا بها فنعم الأبن البار هو بوالديه.

وهي والدة أشقائه فهد وسلطان وعبدالرحمن وتركي الثاني ونايف وأحمد وفلوة وشعيع وموضي ولولوة ولطيفة والجوهرة وجواهر pic.twitter.com/FdvE2PFVTY — هادي الحارثي... بيشة (@hadialharti2018) November 29, 2019

والأمير حصة هي الابنة الوحدية للملك من زوجته الأمير سلطنة بنت تركي السديري، وظهر اسم الأميرة حصة خلال هذا العام على خلفية قضية التواطؤ في أعمال عنف، إذ أصدرت محكمة فرنسية، في سبتمبر/أيلول الماضي حكما بسجن الأميرة، 10 أشهر مع وقف التنفيذ، بعد إدانتها في القضية التواطؤ.

لكن الأميرة حصة نفت ارتكابها أية مخالفة، كما صدر أمر اعتقال دولي بحقها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017. كما نفى الحارس الشخصي ارتكاب أية مخالفة.