لأول مرة... فيسبوك تصدر إشعارا لتصحيح منشور بطلب من حكومة سنغافورة

أصدرت فيسبوك، اليوم السبت، أول إشعار تصحيح على منشور مستخدم بناءً على طلب حكومة سنغافورة.

وجاء في نص الإشعار: "فيسبوك ملزمة بإبلاغك، أن حكومة سنغافورة تقول أن هذا المنشور يحتوي على معلومات خاطئة".

وقالت حكومة سنغافورة يوم أمس الجمعة، إنها طلبت من فيسبوك تصحيح منشور بموجب قانون "الأخبار الكاذبة" الجديد مما أثار تساؤلات جديدة حول كيفية التزام الموقع بطلبات الحكومة في تعديل المحتوى.

وتم إضافة الإشعار تحت منشور المستخدم دون إجراء أي تعديلات على النص، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وتم نشر المنشور في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الذي يحتوي على اتهامات ضد القبض على شخص يُزعم أنه شارك في تزوير الانتخابات، ثم طالبت الحكومة المستخدم أليكس تان وهو مواطن أسترالي بتصحيح المنشور، لكنه رفض وقالت السلطات إنه يخضع الآن للتحقيق.

وأكدت الحكومة، أنها لم تقبض على الشخص المذكور في المنشور، الذي نشره تان على موقع تويتر و"LinkedIn" و"Google Docs" أيضا كما طالبت الحكومة أن يصحح تان المنشور على هذه المواقع.

وجاء في بيان فيسبوك: نأمل أن تضمن حكومة سنغافورة، أن القانون لن يؤثر على حرية التعبير كما سيتبع نهج شفاف وشامل في تنفيذه.

هذا وتعرض موقع فيسبوك لاتهامات كثيرة في السنوات الأخيرة بسبب نهجه المتراخي تجاه نشر التقارير المزيفة وحملات التضليل المدعومة من الدولة والمحتوى العدواني المنتشر على خدماته، مما أدى إلى دعوات لوضع قوانين في جميع أنحاء العالم.