افتتاح مترو يصل بين فرنسا وسويسرا

وستعمل 45 محطة مترو على الخط الواصل بين البلدين مع تشغيل 45 قطار الذي ينطلق كل 10 دقائق، ويصل طول الخط إلى 230 كم، كما بلغت قيمة المشروع 1.5 مليار يورو، بحسب صحيفة، "Neue Zurcher Zeitung".

The Léman Express – New Rail Network to Launch on 15th December https://t.co/93P8V0gV4m pic.twitter.com/5pr8VEYrch — Living in Nyon (@LivinginNyon) November 29, 2019

وفي هذا الصدد قال رئيس المشروع في شركة "ليمان إكسبرس"، ماريو وورين، تطوير المشروع يهدف لتحسين مستوى معيشة مئات آلاف الأشخاص في المنطقة".

ومن المتوقع أن يقلل نظام النقل الجديد من عدد السيارات على الطرق بنسبة 12 في المئة، ويخفف أيضا الازدحام على الحدود الفرنسية السويسرية، التي يمر بها حوالي 650 ألف سيارة كل يوم، فنظرًا لحقيقة أن تكلفة السكن في فرنسا منخفضة أكثر والرواتب في سويسرا أعلى، يعيش الكثير من الناس في بلد ويعملون في بلد آخر.