مجلة: رئيس جامعة موسكو الحكومية يتحدث عن ذكاء "ابنة بوتين"

صرح رئيس جامعة موسكو، فيكتور سادوفنيتشي، أن كاتيرينا تيخونوفا، التي يُزعم أنها ابنة بوتين، هي طالبة مجتهدة وجادة وموهوبة.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه التقى كاتيرينا خلال دراستها في معهد الدول الآسيوية والأفريقية بجامعة موسكو الحكومية، وقال: "قدمت إليّ وقالت أنها تريد دراسة الرياضيات، وليس فقط الرياضيات، ولكن الناحية العملية والفضاء".

وكشف رئيس الجامعة في مقابلة مع مجلة "سنوب"، أنه لا يعلم من والد كاتيرينا ولا يسأل طلابه عن آبائهم، لكنه يعرف أي نوع من الطلاب هي، حيث قال: "عليكم أن تفهموا أنه أثناء مناقشتكم الأطروحة أمام لجنة أساتذة الرياضيات لا يمكنكم القيام بأي عملية غش، وهي (كاتيرينا) موهوبة فقد تمكنت من مناقشة الأطروحة".

وهكذا تخرجت كاتيرينا بعد ثلاث سنوات من العمل الشاق وبعدها بدأت بدراسة الجهاز الدهليزي، والعديد من ردود الفعل الفسيولوجية للدماغ، وبالإجماع درست لمدة 10 سنوات.

وقامت "ابنة بوتين" بمناقشة الأطروحة في 24 أيار/مايو عام 2019 "بامتياز"، حسبما أشار رئيس الجامعة، وأصبحت دكتورة في العلوم الفيزيائية والرياضية متخصصة في الميكانيكا النظرية.

وفقا لتقارير وسائل الإعلام، بوتين لديه ابنتان: البكر اسمها، ماريا فورونتسوفا والصغرى اسمها كاترينا تيخونوفا، والرئيس بوتين نفسه لم يؤكد أية معلومات عنهم.

وتترأس تيخونوفا الآن صندوق التنمية الفكرية الوطنية وهي عضو في المجلس العلمي للجامعة.