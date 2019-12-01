مغنية روسية تحيي حفلا موسيقيا في دير الزور السورية... صور

أحيت المغنية الروسية المعروفة باسم "يوتا"، عددا من الحفلات الموسيقية للعسكريين الروس في محافظتي حمص ودير الزور.

قدمت المغنية الروسية حفلا في مدينة دير الزور وتدمر لعناصر الشرطة العسكرية الروسية ومركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة التابع لوزارة الدفاع الروسية، بحسب مانشرت قناة "زفيزدا" الروسية.

ونشرت المغنية الروسية على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" عددا من الصور التي التقطتها خلال زيارتها لمنطقة تدمر.

وتعتبر هذه الزيارة الأولى لفنان روسي إلى منطقة دير الزور، هذا ويوجد في حصيلة المغنية الروسية حوالي 10 ألبومات غنائية، بالإضافة لأنها تمارس الموسيقى وكتابة الأغاني.