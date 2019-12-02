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18:34 02 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    "شفاه الشيطان"...أحدث موضة في جراحة التجميل للسيدات (صور)

    © Photo / Pixabay//ivanovgood
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    يدفع سباق "الجمال المحموم" الكثير من الفتيات والسيدات للخضوع لعمليات تجميل بغية الحصول على أجسام جميلة أو أحجام أفضل لبعض أعضاء أجسادهن، حيث انتشرت في السنوات الأخيرة عمليات تكبير الشفاه بغية الحصول على شفاه أجمل.

    عمليات تكبير الشفاه تعتبر إحدى العمليات الأكثر انتشارا بين الفتيات، حيث يرغبن في الحصول على شفاه تتماشى مع الموضة أو تقليد عدد من المشاهير.

    وقد ساهمت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير في نشر ثقافة عمليات التجميل حتى أنها أصبحت متاحة للجميع وفي متناول الأيدي.

    وفي الآونة الأخيرة بدأ عدد من الفتيات بإجراء عمليات تجميلية بغية الحصول على ما يعرف بـ"شفاه الأخطبوط" أو "شفاه الشيطان"، التي تظهر فيها الشفاه ببعض الزوايا والتي يتراواح عددها مابين 6 إلى 8 زوايا.

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    Доброе утро, дорогие 👾❤️ Уже успели оценить новый тренд на губы осьминоги? 💋👾 Листай карусельку и читай 🤯😥 #губыосьминоги #губыдьявола #губызонтик Вообще, отношение к работе этого человека меня впечатляет, не в приятную сторону, максимально не в приятную 😧 Так как сама всегда за стерильность и чистоту🥰 Не важно, в какой сфере ты работаешь, какой ты мастер, у кого учился, это всё обесценивается если ты вонючка который не следит за чистотой на своём рабочем месте 🙅‍♀️😂 Сама идея крутая, мне нравится, это интересно, креативно, что-то новое, но, не на длительный срок. 🤔 #бобруйскгубы #минскгубы #москвагубы #спбгубы #губы #губытп #модельгубы #модельгубыосьминоги

    Публикация от Valeria Kisariiskaya (@kisariiskaya)

    مبتكر هذه الفكرة والقائم على تنفيذها ليس جراح تجميل، وعلى الرغم من ذلك يقوم بتنفيذها للراغبات الأمر الذي حقق له شهرة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ليصل عدد متابعيه على "إنستغرام" لـ36 ألف متابع خلال فترة قصيرة.

    إيميليان براودي، صاحب الفكرة والذي كانت بدايته في توزيع عدد من الأدوية الطبية لينتقل بعدها إلى تقديم خدمات في التجميل، أخذ يحظى بشهرة كبيرة في العمليات التي يقوم بها.

    عمليات الشفاه بنظر علم النفس

    تعتبر الشفاه الكبيرة إحدى الوسائل التي تستخدمها الفتيات والسيدات من أجل جذب الجنس الآخر، الأمر الذي يؤدي لخضوعهن لعميات التجميل دون وعي أو ثقافة، بحسب ما صرح به دكتور علم النفس، آرثر غراغانوف.

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    СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО НА ЛИЦЕ ⠀ ⠀ Осьминоги 🐙 или губы дьявола от гениального @emelianbraude 😈 ⠀ ⠀ Уже полностью заполнили ленту 👀😂 ⠀ ⠀ Новый тренд в мире косметологии 😛 ⠀ ⠀ Ну как вам? 🤔 ⠀ ⠀ Стрём или нормуль ? 🤪 ⠀ ⠀ Мне кажется, такая техника показывает мастерство косметолога ☝🏻, это вспышка чего-то нового и нестандартного, я уверена, будет пользоваться популярностью у тех, кому нравятся бодимодификации 👄 ⠀ ⠀ ⠀ 💜 С любовью и заботой, Ваш врач-косметолог София👩🏻‍⚕️ ⠀⠀ ⠀ ⠀ #тoповыйtp_чт #звeздывtp_чт #опг_Брауде#успех #деньги #ОПГ_ЕБ #тпзг17#воблаго17#сектаБрауде #косметологмосква#косметологбауманская#косметологкрасносельская #косметологкомсомольская #растворбраудемосква#липолитикимосква#увеличениегубмосква#чисткалицамосква#пилингмосква #мезотерапиямосква #воблаго18 #воблаго15 #губыдьявола#губыосьминоги#губызонтик #косметологтокмак#токмачане#биоревитализациямосква#шайтанизация

    Публикация от 🔵 СОФИЯ КОСМЕТОЛОГ МОСКВА 🔵 (@sofia_cosmetolog_msk)

    وأضاف غراغانوف، قائلا "يرغب الكثير من الفتيات بجذب الطرف الآخر من خلال تكبير الشفاه ويمثل ذلك رغبة غريزية في الإعجاب".

    وعن دور وسائل التواصل الاجتماعي في انتشار مثل هذه الظواهر، قال غراغانوف " تعزز مواقع التواصل مجتمعا نرجسيا، تغذيه عدد من الجمل المتداولة " أنا غير راض"، "أنا لست جميلا بما فيه الكفاية"، "أريد أن أكون مثل شخص آخر"، الأمر الذي يدفع الكثيرين لتقليد غيرهم، هكذا تسعى النساء للحصول على مثالية عصرية يتم تحديثها كل 5 سنوات.
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    ГУБЫ ДЬЯВОЛА 😈 ⠀ ⠀ Продолжаем активный набор моделей на #губыдьявола 😱 Первые модели, уже получили свои губки 😛 ❗️ Напоминаю, что я принимаю вызов от гениального и неподражаемого @emelianbraude и участвую в конкурсе #губыдьявола 😈 ⠀ Победитель станет обладателем 1000 $ 🤤 ⠀ А тот подписчик, который сделает репост этой записи и найдёт мне модель для конкурса, получит дополнительно 500$ в случае моей победы! ☝🏻 ⠀ Так вот ...к чему я это ? 🤔 ⠀ ⠀ 😱 Ищу БЕССТРАШНУЮ модель на губки дьявола! 👹 ⠀ ✅ А ну-ка ... САМЫЕ смелые и дерзкие девушки...ОТЗОВИТЕСЬ !!! ⠀ ❓Кто бросит вызов стереотипам? 🤔 ⠀ ❗️Выигрыш в 1000$ поделим ПОПОЛАМ !!! 💰 ⠀ ⠀ #тoповыйtp_ср #звeздывtp_ср #гyбыeб #опг_Брауде#успех #деньги #ОПГ_ЕБ #тпзг17#воблаго17#сектаБрауде #косметологмосква#косметологбауманская#косметологкрасносельская #косметологкомсомольская #растворбраудемосква#липолитикимосква#увеличениегубмосква#чисткалицамосква#пилингмосква #мезотерапиямосква #воблаго18 #воблаго15 #губыдьявола#губыосьминоги#губызонтик #косметологтокмак#токмачане#биоревитализациямосква#шайтанизация

    Публикация от 🔵 СОФИЯ КОСМЕТОЛОГ МОСКВА 🔵 (@sofia_cosmetolog_msk)

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    الكلمات الدلالية:
    مستحضرات التجميل, لون الشفاه, عملية تجميل
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