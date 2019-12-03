رسميا... كارتيرون مديرا فنيا لنادي الزمالك خلفا لميتشو

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، برئاسة مرتضى منصور تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون مديرا فنيا لفريق الكرة الأول بالنادي.

ويتكون الجهاز الفني لكارتيرون من سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز مساعدين، واليوناني أنطونيو مدربا للأحمال.

ومن المقرر أن يصل كارتيرون إلى القاهرة اليوم الثلاثاء، وفقا للموقع الرسمي لنادي الزمالك.

كارتيرون أصبح خامس مدير فني يدير الأهلي والزمالك 💥⚽️



- راينر هولمان

- مايكل إيفرت

- نيلو فينجادا (تولى تدريب الأهلي ولم يدر أي مباريات)

- محمود الجوهري pic.twitter.com/h1qi15g9eV — FilGoal (@FilGoal) December 2, 2019

وتراجعت نتائج الزمالك خلال الفترة الماضية، وكان آخرها السقوط بنتيجة (3-0) أمام فريق مازيمبي الكونغولي، ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وأيضا السقوط بهدفين لهدف أمام فريق إنبي في الدوري المصري.

وأعلن الزمالك يوم الإثنين، إقالة المدرب الصربي ميتشو من مهمته في قيادة الفريق، وإسناد مهمة تدريب الفريق إلى الكابتن عصام مرعي وأحمد رؤوف إلى حين تسلم المدير الفني الجديد المهمة.