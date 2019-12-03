أعلنت، اليوم الثلاثاء، وفاة المطرب المصري شعبان عبد الرحيم، وذلك بأحد المستشفيات في القاهرة.

وحسب موقع "الفجر" المصري، أكد الشاعر إسلام خليل أحد المقربين من عبد الرحيم، وفاته وأن تفاصيل الجنازة والعزاء تعلن قريبا.

وتعرض عبد الرحيم إلى وعكة صحية نقل بعدها إلى المستشفى، وهو من مواليد 1957.

وحقق شعبان عبد الرحيم نجاحا غنائيا بسبب أغنيته "أنا بكره إسرائيل"، و"هبطل السجاير".

ومؤخرا أحيا المطرب الشعبي، شعبان عبد الرحيم، حفلا في "موسم الرياض"، وهو يجلس على كرسي متحرك، وذلك ضمن حفلات مطعم "ليالي المحروسة" بموسم الرياض، بسبب إصابته بمشكلة في العظام.

وشارك رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، مقطعا مصورا لشعبان عبد الرحيم وهو يغني في الحفل أثناء جلوسه على كرسي متحرك.