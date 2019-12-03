ناسا ترسل دمى نساء إلى القمر

ذكرت صحيفة "نيوز ويك" الأمريكية، صباح اليوم الثلاثاء، أن وكالة الفضاء الأمريكية ستطلق دمى "أشباح نساء" إلى القمر بحلول عام 2020، تمهيدا لمهمة جديدة.

وأفادت الصحيفة الأمريكية أن وكالة "ناسا" عزمت القيام بمهمة جديدة للعام 2024، بهدف تحديد مقدار الإشعاع الذي تطلقه الشمس في الفضاء، عبر استخدام أجهزة استشعار زودت بها تلك الدمى.

وأوردت الصحيفة أن وكالة ناسا ستقوم بتجربة مهمة تشمل إرسال دميتين نسائيتين، الأولى تدعى "زوهار Zohar"، وهي دمية مزودة بسترة واقية من الإشعاع، تسمى StemRad، وأخرى من دون حماية، وتسمى "هيلجا Helga".

وأكدت الصحيفة الأمريكية في تقريرها أن الدميتين مصنوعة من البلاستيك الذي يحاكي الأنسجة البشرية، بما في ذلك الكثافة المختلفة بين العظام والأنسجة الرخوة وغيرها من الأجهزة، فيما تم تزويد هذه الدمى بأكثر من 5600 جهاز استشعار لكل منهما.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإشعاع الفضائي يشكل خطرا صحيا كبيرا على رواد الفضاء في الفضاء، وقد يكون عاملا مقيدا في رحلات الفضاء الطويلة إلى القمر والمريخ وما بعده، وهو ما دفع الباحثين في الوكالة الأمريكية إلى محاولة البحث عن فرصة لمقارنة كيفية تعرض هذه الدمى للإشعاع، ومدى توفير معلومات مهمة وحساسة حول كيفية حماية أطقم فضاء المستقبل.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن السترة الفضائية مكونة من البولي إيثيلين عالي الكثافة، وهي مادة شائعة تستخدم في أماكن النوم على متن المحطة الفضائية الدولية.