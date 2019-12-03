تسجيل
21:54 03 ديسمبر/ كانون الأول 2019
مباشر
    بحث
    سجلت رائدتا الفضاء كريستينا كوتش وجيسيكا مير التابعتان لوكالة ناسا للعلوم الفضاء الأمريكية، إنجازا تاريخيا بإتمــام أول مهمة نسائيــة بحتة خارج مركبة في الفضاء.

    ناسا ترسل دمى نساء إلى القمر

    © REUTERS / NASA TV
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 20
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/images/104321/35/1043213533.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/society/201912031043601594-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D8%AF%D9%85%D9%89-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1/

    قالت صحيفة أمريكية إن وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) قررت إرسال دمى نساء إلى القمر.

    ذكرت صحيفة "نيوز ويك" الأمريكية، صباح اليوم الثلاثاء، أن وكالة الفضاء الأمريكية ستطلق دمى "أشباح نساء" إلى القمر بحلول عام 2020، تمهيدا لمهمة جديدة.

    زراعة كلى
    © Sputnik . Sergey Guneev
    نبأ سار لمرضى الكلى... طابعة "3D" تنتج أنسجة بشرية (فيديو)
    وأفادت الصحيفة الأمريكية أن وكالة "ناسا" عزمت القيام بمهمة جديدة للعام 2024، بهدف تحديد مقدار الإشعاع الذي تطلقه الشمس في الفضاء، عبر استخدام أجهزة استشعار زودت بها تلك الدمى. 

    وأوردت الصحيفة أن وكالة ناسا ستقوم بتجربة مهمة تشمل إرسال دميتين نسائيتين، الأولى تدعى "زوهار Zohar"، وهي دمية مزودة بسترة واقية من الإشعاع، تسمى StemRad، وأخرى من دون حماية، وتسمى "هيلجا Helga". 

    وأكدت الصحيفة الأمريكية في تقريرها أن الدميتين مصنوعة من البلاستيك الذي يحاكي الأنسجة البشرية، بما في ذلك الكثافة المختلفة بين العظام والأنسجة الرخوة وغيرها من الأجهزة، فيما تم تزويد هذه الدمى بأكثر من 5600 جهاز استشعار لكل منهما. 

    وأشارت الصحيفة إلى أن الإشعاع الفضائي يشكل خطرا صحيا كبيرا على رواد الفضاء في الفضاء، وقد يكون عاملا مقيدا في رحلات الفضاء الطويلة إلى القمر والمريخ وما بعده، وهو ما دفع الباحثين في الوكالة الأمريكية إلى محاولة البحث عن فرصة لمقارنة كيفية تعرض هذه الدمى للإشعاع، ومدى توفير معلومات مهمة وحساسة حول كيفية حماية أطقم فضاء المستقبل.

    وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن السترة الفضائية مكونة من البولي إيثيلين عالي الكثافة، وهي مادة شائعة تستخدم في أماكن النوم على متن المحطة الفضائية الدولية.

    انظر أيضا:

    "ناسا" تعثر على حطام المركبة الهندية "تشاندريان 2" على القمر...صور
    طائرة "ناسا" العملاقة تسلم السفينة الفضائية أوريون إلى أوهايو للاختبار...فيديو
    الصين تخطط أن تسبق ناسا في إرسال رواد فضاء إلى المريخ والبحث عن حياة خارج الأرض
    ناسا ترسل فرنا منزليا مع "كوكيز" إلى الفضاء... فيديو
    "ناسا" تكشف عن أول طائرة كهربائية.. هذا أكبر تحد يواجهها
    الكلمات الدلالية:
    أمريكا, القمر, ناسا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    المقاتلة الروسية متعددة الأهداف، والفوق صوتية، والعاملة في جميع الظروف المناخية، سو-27 التابعة للفرقة الاستعراضية الفرسان الروس
    عندما تكون المقاتلة على بعد ذراع...صور مذهلة للطيران الحربي في الجو
    الناتو ليس دعما لتركيا
    "الناتو" لم يعد يلبي رغبات تركيا
    مقترح إسرائيلي ببناء جزيرة اصطناعية على شواطئ غزة
    مقترح إسرائيلي ببناء جزيرة اصطناعية على شواطئ غزة
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك