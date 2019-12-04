أهداف مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي (4-1) في الدوري الإنجليزي... فيديو

سجل جابرييل خيسوس هدفين وأضاف رودري هدفا بتسديدة رائعة ليحتفظ مانشستر سيتي بآماله في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بالفوز 4-1 خارج أرضه على بيرنلي يوم الثلاثاء.

وبات فريق بيب غوارديولا، الذي تعادل مع نيوكاسل يونايتد يوم السبت الماضي، على بُعد ثماني نقاط خلف ليفربول المتصدر الذي سيخوض مباراة قمة على أرضه في أنفيلد أمام إيفرتون، اليوم الأربعاء.

وقال غوارديولا، مازحا "لا أعرف موقفنا فكما يقول الجميع، نحن خارج المنافسة وليس لدينا فرصة".

وأضاف "نحن نفكر في أنفسنا وفي المباراة المقبلة.. اعتمدنا على عدد ضخم من التمريرات وكنا في حاجة إلى ذلك".

وتابع "اللعب هنا في بيرنلي لا يكون سهلا. تعرضنا لهجمة واحدة في الشوط الأول، لكن لعبنا بأسلوب ذكي وقدمنا أداء جيدا".



وخفف خيسوس، الذي سجل هدفا مبكرا ألغي بداعي التسلل، الضغط على سيتي بتسديدة رائعة في الزاوية العليا لبيرنلي بعدما تلقى تمريرة من زميله ديفيد سيلفا في الدقيقة 24.

وصنع البرتغالي برناردو سيلفا الهدف الثاني بعد خمس دقائق من الاستراحة، حيث أرسل كرة عرضية ناحية اليمين قابلها خيسوس، الذي لم يكن سجل في آخر عشر مباريات مع ناديه وبلاده، بطريقة رائعة من مدى قريب لتصبح النتيجة 2-صفر.

ولم يكن سيتي حامل اللقب مهددا، لكنه ضمن الانتصار بعدما تابع رودري تسديدة زميله ديفيد سيلفا المرتدة على حافة المنطقة وأطلق لاعب الوسط الإسباني تسديدة مذهلة في مرمى الحارس نيك بوب.

وجعل البديل رياض محرز النتيجة 4-صفر، قبل ثلاث دقائق من النهاية بتسديدة منخفضة من حافة المنطقة لكن بيرنلي سجل الهدف الوحيد عن طريق روبي برادي في اللحظات الأخيرة.

ودخل سيتي المباراة وهو يدرك أنه لا يوجد مجال لأي تعثر خاصة مع الظهور بأقل من المستوى الذي جعله يحصد لقب الدوري في آخر موسمين.

وفقد سيتي 13 نقطة في 14 مباراة، وهو ما يزيد بثلاث نقاط فقط على كل ما فقده من نقاط في الموسم الماضي بأكمله.

ومع تحقيق فوزه واحد في آخر خمس مباريات في كل المسابقات، كان سيتي يعاني من الضغط لكن ظهر فارق الإمكانات الضخم بين الفريقين.

ولم يلعب شون دايك مدرب بيرنلي بأسلوبه المعتاد 4-4-2 ولجأ إلى خمسة لاعبين في الوسط بإشراك داني درينكووتر، المعار من تشيلسي، في الدوري الإنجليزي لأول مرة هذا الموسم لكن الفريق كله كان سيئا.ش