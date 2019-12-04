ما علاقة نمط الملابس بالاكتئاب؟

وقال التبريزي إن ارتداء ملابس ملونة يساعد في الحد من الاكتئاب؛ لأن النظر إلى الأشياء الزاهية يدفع المخ لإفراز هرمونات السعادة، ويقضي إلى حد ما على التوتر، بحسب صحيفة "الشروق" المصرية.

وأوضح الخبير النفسي أن الاكتئاب عبارة عن اضطراب عقلي، والشخص الذي يعاني من فشل في 3 أرباع جوانب حياته وهي (الأسرة، والتواصل الاجتماعي، والعمل، والتعليم)، يعتبر مكتئبا، وغير ذلك فهو يعاني من مشاعر حزن مؤقتة، وذلك وفقًا لما جاء في موقع "financial tribune".

وتظهر أعراض الاكتئاب في هيئة (فقدان الشهية، وتغيير أنماط النوم، والقلق، والحزن المستمر، وعدم الثقة بالنفس، والوسواس القهري)، وتستمر لشهور وقد تلازم الشخص المصاب لسنوات.

واختتم التبريزي حديثه بمطالبة الآباء والأمهات بدعم الأطفال ومراقبة سلوكهم ونشاطاتهم اليومية وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية، بجانب تخصيص أوقات للتحدث معهم ومعرفة مشاكل حياتهم، والتشجيع على ارتداء الملابس الملونة، وخاصةً البيضاء؛ لأنها تقلل من معدلات الاضطرابات النفسية.